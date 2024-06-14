Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гастроэнтеролог Кашух: часто покупной квас имеет высокое содержание сахара
Талибан* нельзя признавать и вот почему. Дарья Митина
Павел Рудченко предложил создать сериал про группу "Стрелки"
Эксперты рассказали, в чём польза мини-путешествий
Как приготовить дамплинги с мясным фаршем и корейским акцентом
Чем важно подкормить томаты в июне?
Какие продукты выбрать для похудения: советы для стройности без диет
Прохор Шаляпин заявил, что на нём и на Волочковой держится весь шоу-бизнес
Как действовать владельцам депозитов в долларах и евро в России
Врач предостерегла об опасности переедания, связанного с использованием гаджетов во время еды

Врач Павлова: использование гаджетов во время трапезы повышает риск переедания

1:14
Здоровье

Вместо того, чтобы наслаждаться едой, многие из нас привыкли одновременно просматривать соцсети и другие приложения, не замечая, как это влияет на наш мозг. Врач-эндокринолог Зухра Павлова объясняет, что такая привычка негативно влияет на центры удовольствия, заставляя нас есть больше, чтобы компенсировать "упущенную радость" от самого процесса еды.

Врач Павлова: использование гаджетов во время трапезы повышает риск переедания
Фото: unsplash.com by Джейлин Кастильо is licensed under Creative Commons CC0 1.0

"Когда человек во время еды отвлекается на гаджеты, на просмотр видео, на прочтение новостей или сообщений, то наш мозг не может одинаково хорошо концентрироваться и на приёме пищи, на вкусе еды, и на распознавании другой информации. Поэтому еда в такой ситуации проходит неосознанно", — уточнил врач в интервью для kp. ru.

Специалист подчеркивает важность осознанного отношения к еде. Помимо вкуса, нам нужно получать удовольствие от процесса, от текстуры, от эстетики блюда. Приятная компания может добавить удовольствия, но не должна заменять саму еду. Врач Павлова рекомендует сосредоточиться на еде, тщательно пережёвывать пищу и наслаждаться её вкусом и внешним видом.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
Специалист Федько Галина
Специализируется на обследовании и лечении пациентов с сахарным диабетом
Обсудить
Популярное
Авиация НАТО — всё? Названы цели на Украине для крылатых ракет Х-101 с кассетной боевой частью

Х-101 является стратегической крылатой ракетой, которая была разработана с применением технологий снижения радиолокационной заметности.

Крылатые ракеты Х-101 с кассетной боевой частью обнулят авиацию Украины
Фёдор Бондарчук назвал лучшего российского актёра
Фёдор Бондарчук назвал лучшего российского актёра: им оказался не Петров
Правила полива: как вырастить крупную, сочную клубнику
Две известные российские водочные марки завоевали популярность на мировом рынке
У выдающегося химика прошлого наука и семейная жизнь шли рука об руку Сергей Лебедев Страны Глобального Юга из-за лжи Киева стали отказываться от "мирного саммита" Дмитрий Плотников Пашинян выражает настроения тех армян, которые хотят, чтобы "русские ушли" Любовь Степушова
Прогоните паутинного клеща с малины: проведите эту простую обработку кустов
Аспирин в огороде: простые способы применения для огурцов и помидоров
Как избавиться от голубей на балконе: рассказывают эксперты
Как избавиться от голубей на балконе: рассказывают эксперты
Последние материалы
Эксперты рассказали, в чём польза мини-путешествий
Как приготовить дамплинги с мясным фаршем и корейским акцентом
Чем важно подкормить томаты в июне?
Какие продукты выбрать для похудения: советы для стройности без диет
Прохор Шаляпин заявил, что на нём и на Волочковой держится весь шоу-бизнес
Как действовать владельцам депозитов в долларах и евро в России
Эксперт Иван Соколов: чай — продукт не китайский
Таинственные следы возле Лексингтона возродили интерес к "снежному человеку"
Дилеры заявили о снижении цен из-за большого числа авто из КНР в России
Врач Эксоренко: жирный блеск на лице может быть признаком неправильного питания
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников