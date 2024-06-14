Врач предостерегла об опасности переедания, связанного с использованием гаджетов во время еды

Врач Павлова: использование гаджетов во время трапезы повышает риск переедания

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вместо того, чтобы наслаждаться едой, многие из нас привыкли одновременно просматривать соцсети и другие приложения, не замечая, как это влияет на наш мозг. Врач-эндокринолог Зухра Павлова объясняет, что такая привычка негативно влияет на центры удовольствия, заставляя нас есть больше, чтобы компенсировать "упущенную радость" от самого процесса еды.

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"Когда человек во время еды отвлекается на гаджеты, на просмотр видео, на прочтение новостей или сообщений, то наш мозг не может одинаково хорошо концентрироваться и на приёме пищи, на вкусе еды, и на распознавании другой информации. Поэтому еда в такой ситуации проходит неосознанно", — уточнил врач в интервью для kp. ru.

Специалист подчеркивает важность осознанного отношения к еде. Помимо вкуса, нам нужно получать удовольствие от процесса, от текстуры, от эстетики блюда. Приятная компания может добавить удовольствия, но не должна заменять саму еду. Врач Павлова рекомендует сосредоточиться на еде, тщательно пережёвывать пищу и наслаждаться её вкусом и внешним видом.