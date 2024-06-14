Медик разрешил россиянам купания с насморком, но запретил при температуре

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Врач Неронов: насморк без температуры не помеха морским купаниям

1:07
Здоровье

Врач-инфекционист и доктор медицинских наук Владимир Неронов пояснил, что наличие простого насморка без повышенной температуры не запрещает купание в море.

Врач Неронов: насморк без температуры не помеха морским купаниям
Фото: wikimedia.org by Джузеппе Палумбо is licensed under public domain

"Купание в море при простуде или других заболеваниях может быть безопасным, если соблюдены определённые рекомендации и ограничения. В контексте простуды важно учитывать наличие температуры. В случае отсутствия высокой температуры такой симптом, как обычный насморк, без лихорадки, не является прямым противопоказанием для купания в море", — отметил врач в интервью для РИАМО.

Однако, даже в такой ситуации, следует быть внимательным к своему здоровью, поскольку некоторые симптомы простуды могут усилиться после плавания в холодной воде. Таким образом, важно соблюдать осторожность и учитывать общее состояние организма. С другой стороны, если у вас высокая температура, то от купания стоит отказаться, поскольку в этот период организм активно борется с инфекцией, и плавание может привести к нежелательным осложнениям.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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