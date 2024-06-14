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Какие опасности таит духота помещении и как помочь при гипоксии?

Врач Георгиева: духота в помещении не представляет смертельной опасности

Здоровье

Пребывание в невентилируемом пространстве не приводит к необратимым последствиям, однако способно отрицательно повлиять на физическое и эмоциональное здоровье, вызывая обмороки и ощущение сильной усталости. Врач сообщила MIR24.TV о вреде гипоксии и методах помощи людям, страдающим от недостатка свежего воздуха.

Врач Георгиева: духота в помещении не представляет смертельной опасности
Фото: flickr.com by CIPHR Connect is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.

Гипоксия, иначе недостаток кислорода, это состояние, при котором уровень кислорода, доступного организму, падает или прекращается. Причиной гипоксии в замкнутом пространстве не является болезнь или дефект органов. При нахождении в душном помещении, где находится спертый воздух и отсутствует возможность проветривания во вдыхаемом воздухе снижается содержание кислорода, отмечает Нэя Георгиева.

"Признаками гипоксии являются: внезапное чувство слабости, головная боль в области висков, бледность кожных покровов. Из-за кислородного голодания организм пытается восстановить потребность в кислороде: учащается частота и глубина дыхания, повышается пульс, артериальное давление наоборот — начинает падать вплоть до обморока", — поясняет специалист.

Для оказания первой помощи рекомендуется незамедлительно покинуть невентилируемое помещение и выйти на воздух. Также следует расстегнуть одежду в области шеи для облегчения дыхания и пройтись не спеша. Если выход из помещения невозможен, пострадавшего нужно переместить в комнату с меньшим количеством людей и проветрить её. Пострадавшего следует уложить, подняв его ноги, чтобы предотвратить обморок из-за резкого понижения давления, и не накрывать область груди полотенцами или пледами.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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