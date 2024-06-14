Врач объяснил, какие меры предпринять в случае пореза на пляже

Врач Неронов: нужно тщательно промыть порез

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-инфекционист Владимир Неронов предоставил советы по действиям в случае травмы или пореза на пляже.

Фото: pixabay.com by saulhm is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Первым делом тщательно промойте рану чистой проточной водой, чтобы удалить песок, грязь и другие загрязнения. Используйте только воду, в качестве которой вы уверены. Если рана кровоточит, сначала остановите кровотечение. Для этого прижмите к ране чистый материал, пока кровотечение полностью не остановится.

Важно поднять повреждённую конечность выше уровня сердца, чтобы снизить приток крови и уменьшить отёк.

"Далее нужно обработать рану антисептиком, таким как перекись водорода, хлоргексидин или йод, чтобы уничтожить микробы и предотвратить инфекцию. Дезинфицирующее средство следует наносить по краям раны, избегая попадания в само поврежденное место", — уточнил врач в беседе с РИАМО.

Врач посоветовал избегать контакта раны с водой и песком в течение некоторого времени, чтобы предотвратить возможные заражения и инфекции. Кроме того, важно регулярно обрабатывать рану, чтобы избежать размножения бактерий и ускорить процесс заживления.