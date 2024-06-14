Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
1 млрд рублей инвестируют в строительство базы отдыха на Камчатке
Три фактора, которые могут привести к изменению формы груди
Полезный перекус: необычный вкусный сэндвич для детей
Женская сборная России опустилась в рейтинге ФИФА
Банк России предупредил о рисках депозитов в иностранной валюте
Врач Георгиева: духота в помещении не представляет смертельной опасности
Как защитить ягоды от гниения?
Спектакль "Титаник. Комедия" покажут в юбилейный 20-й раз
Главный тренер сборной Украины: мы знаем, что делать на Евро-2024
Врач объяснил, какие меры предпринять в случае пореза на пляже

Врач Неронов: нужно тщательно промыть порез

1:14
Здоровье

Врач-инфекционист Владимир Неронов предоставил советы по действиям в случае травмы или пореза на пляже.

Врач Неронов: нужно тщательно промыть порез
Фото: pixabay.com by saulhm is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Первым делом тщательно промойте рану чистой проточной водой, чтобы удалить песок, грязь и другие загрязнения. Используйте только воду, в качестве которой вы уверены. Если рана кровоточит, сначала остановите кровотечение. Для этого прижмите к ране чистый материал, пока кровотечение полностью не остановится.

Важно поднять повреждённую конечность выше уровня сердца, чтобы снизить приток крови и уменьшить отёк.

"Далее нужно обработать рану антисептиком, таким как перекись водорода, хлоргексидин или йод, чтобы уничтожить микробы и предотвратить инфекцию. Дезинфицирующее средство следует наносить по краям раны, избегая попадания в само поврежденное место", — уточнил врач в беседе с РИАМО.

Врач посоветовал избегать контакта раны с водой и песком в течение некоторого времени, чтобы предотвратить возможные заражения и инфекции. Кроме того, важно регулярно обрабатывать рану, чтобы избежать размножения бактерий и ускорить процесс заживления.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Аракелова Светлана
Проводит лечение широкого спектра желудочно-кишечных заболеваний, таких как язвенная болезнь желудка и 12-типерстной кишки, холецистит, панкреатит, дисбактериоз кишечника, спастический колит, гастрит, эзофагит, метеоризм, запор
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Специалист Строилов Иван
Занимается диагностикой и лечением таких аллергологических и иммунологических заболеваний, как бронхиальная астма, аллергический ринит, крапивница, пищевая, лекарственная, инсектная аллергия, иммунодефицитные состояния, герпесвирусные инфекции, дисфункции иммунной системы и частые простудные заболевания.
Обсудить
Популярное
Авиация НАТО — всё? Названы цели на Украине для крылатых ракет Х-101 с кассетной боевой частью

Х-101 является стратегической крылатой ракетой, которая была разработана с применением технологий снижения радиолокационной заметности.

Крылатые ракеты Х-101 с кассетной боевой частью обнулят авиацию Украины
Фёдор Бондарчук назвал лучшего российского актёра
Фёдор Бондарчук назвал лучшего российского актёра: им оказался не Петров
Две известные российские водочные марки завоевали популярность на мировом рынке
Правила полива: как вырастить крупную, сочную клубнику
Договоры о гарантиях безопасности с Украиной будут "жить" недолго Дмитрий Плотников Пашинян выражает настроения тех армян, которые хотят, чтобы "русские ушли" Любовь Степушова Бухара — любимица туристов со времён Российской империи Сергей Лебедев
Прогоните паутинного клеща с малины: проведите эту простую обработку кустов
Аспирин в огороде: простые способы применения для огурцов и помидоров
Как избавиться от голубей на балконе: рассказывают эксперты
Как избавиться от голубей на балконе: рассказывают эксперты
Последние материалы
Как использовать органические удобрения
В ГЕОХИ провели эксперимент по изучению ударного сжатия аналога марсианского грунта
У кошек есть несколько самых любимых звуков
Пряные жареные креветки: подавайте с рисом
Казахстан стал основным импортером российской фанеры
Объём жилищного строительства вырос на 17% к прошлому году, подсчитал ДОМ.РФ
Филиппа Киркорова обвинили в лицемерии после его патриотических речей
Телеведущая Лера Кудрявцева показала шестилетнюю дочь Машу в больнице
Похудение: какие вечерние привычки нужно изменить
Шведы изобрели биокомпьютер на нейронах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников