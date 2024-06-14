Врач Павлова рассказала, как контролировать потовыделение

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Некоторые продукты питания могут усиливать запах пота, сообщила эндокринолог Зинаида Павлова в интервью радио Sputnik.

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По словам медика, особенно стоит обратить внимание на выдержанные сыры, кондитерские изделия, приправы и сладкую молочную продукцию. Когда организм теряет больше углеводов вместе с потом и присоединяется бактериальная флора, может появиться неприятный запах, рассказала специалист.

Если люди пьют кофе, чай или просто горячую воду, они потеют больше. Также потоотделение усиливается при употреблении напитков с мёдом, малиной или имбирём, отметила эксперт.

Избыточный вес также может негативно сказаться на этом процессе. Людям приходится прикладывать больше усилий для передвижения, и, следовательно, они больше потеют.

Если запах пота внезапно изменился, рекомендуется обратиться к врачу, поскольку это может быть признаком начинающегося заболевания, подытожила эксперт.