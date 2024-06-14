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О вреде съедобных грибов

Съедобными грибами тоже можно отравиться

Здоровье

В лесах средней полосы России начался сезон сбора грибов. Однако тем, кто не очень хорошо разбирается в грибах, лучше отправиться за ними в компании опытного грибника.

Эдуард Бартули, паразитолог, объясняет, что грибы впитывают вещества из окружающей среды, включая вредные. Поэтому не стоит собирать их рядом с трассами, фабриками, заводами и тепловыми электростанциями, которые выбрасывают в воздух токсины.

Употребление гриба, насыщенного вредными веществами, может привести к отравлению, даже если изначально гриб был съедобным. Однако последствия зависят от количества съеденного и индивидуальной чувствительности человека.

Кроме того, можно отравиться и испорченной готовой продукцией. Например, не стоит есть маринованные грибы из вздутой банки.

Неопытные грибники могут легко перепутать съедобный гриб с ядовитым. Поэтому Бартули советует ходить за грибами с более опытными товарищами.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Аракелова Светлана
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