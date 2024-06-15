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Борьба с компульсивным перееданием с помощью здорового питания: советы диетолога

Советы, как побороть компульсивное переедание

1:34
Здоровье

Когда вы испытываете стресс или усталость, вы можете переедать, даже когда не голодны, и иногда это трудно остановить. Один из лучших способов борьбы с этой привычкой — перейти на здоровое питание, но как это сделать?

Советы, как побороть компульсивное переедание
Фото: unsplash.com by Armando Ascorve Morales is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Вот несколько советов о том, как здоровая пища помогает избежать переедания.

Понимание триггеров

Найдите время, чтобы определить триггеры, которые приводят к компульсивному перееданию. Эти триггеры могут быть эмоциональными (стресс, скука, грусть) или ситуативными (социальные собрания, определённая обстановка).

Создание плана питания

Планируйте свое питание заранее, чтобы поддерживать структурированный режим питания. Включите баланс макронутриентов, таких как белки, углеводы и полезные жиры.

Стремитесь к разнообразным фруктам, овощам, нежирным белкам, цельнозерновым и бобовым. Это обеспечит вас необходимыми питательными веществами, сохраняя при этом чувство сытости.

Контроль порций

Используйте методы контроля порций, чтобы предотвратить переедание. Измеряйте пищу с помощью пищевых весов, чтобы убедиться, что вы потребляете порции соответствующего размера.

Избегайте обезвоживания

Пейте много воды в течение дня. Иногда жажду можно принять за голод, что приводит к ненужному перееданию.

Поддержание достаточного количества жидкости может помочь обуздать тягу к еде и улучшить общее состояние здоровья.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Попыхов Дмитрий
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