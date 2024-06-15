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Снижают сахар в крови и холестерин: почему ещё нужно есть оливки

Оливки укрепляют сосуды и насыщают полезными жирами

1:09
Здоровье

Для пользы для здоровья рекомендуется съедать 5-10 оливок в день.

Оливки укрепляют сосуды и насыщают полезными жирами
Фото: commons.wikimedia.org by Andre Engels is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Таким образом, вы ограничите потребление соли и лишних калорий, но при этом получите важные питательные вещества.

Чем полезны оливки

Употребление их в пищу способствует укреплению иммунитета, улучшению кровообращения и общего состояния сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта, предотвращает развитие сахарного диабета.

Оливки снижают уровень холестерина и оказывают тонизирующее действие на организм. Укрепляют суставы и соединительные ткани. Они являются богатым источником "хороших" жиров, которые не повреждают кровеносные сосуды, как это делают "плохие" жиры.

Исследования доказали способность оливок снижать уровень артериального давления, а также контролировать и снижать уровень холестерина.

Как правильно есть оливки

Черные оливки обычно подают к мясу и птице, в то время как зеленые оливки больше подходят к рыбным блюдам.

Они прекрасно сочетаются с винами и крепким алкоголем.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пшеничко Лариса
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
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Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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