Снижают сахар в крови и холестерин: почему ещё нужно есть оливки

Для пользы для здоровья рекомендуется съедать 5-10 оливок в день.
Таким образом, вы ограничите потребление соли и лишних калорий, но при этом получите важные питательные вещества.
Употребление их в пищу способствует укреплению иммунитета, улучшению кровообращения и общего состояния сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта, предотвращает развитие сахарного диабета.
Оливки снижают уровень холестерина и оказывают тонизирующее действие на организм. Укрепляют суставы и соединительные ткани. Они являются богатым источником "хороших" жиров, которые не повреждают кровеносные сосуды, как это делают "плохие" жиры.
Исследования доказали способность оливок снижать уровень артериального давления, а также контролировать и снижать уровень холестерина.
Черные оливки обычно подают к мясу и птице, в то время как зеленые оливки больше подходят к рыбным блюдам.
Они прекрасно сочетаются с винами и крепким алкоголем.
Ислак Кек, также известный как турецкий влажный шоколадный пирог, является одним из популярных десертов в Турции.