Снижают сахар в крови и холестерин: почему ещё нужно есть оливки

Оливки укрепляют сосуды и насыщают полезными жирами

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Для пользы для здоровья рекомендуется съедать 5-10 оливок в день.

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Таким образом, вы ограничите потребление соли и лишних калорий, но при этом получите важные питательные вещества.

Чем полезны оливки

Употребление их в пищу способствует укреплению иммунитета, улучшению кровообращения и общего состояния сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта, предотвращает развитие сахарного диабета.

Оливки снижают уровень холестерина и оказывают тонизирующее действие на организм. Укрепляют суставы и соединительные ткани. Они являются богатым источником "хороших" жиров, которые не повреждают кровеносные сосуды, как это делают "плохие" жиры.

Исследования доказали способность оливок снижать уровень артериального давления, а также контролировать и снижать уровень холестерина.

Как правильно есть оливки

Черные оливки обычно подают к мясу и птице, в то время как зеленые оливки больше подходят к рыбным блюдам.

Они прекрасно сочетаются с винами и крепким алкоголем.