Травматолог Перетолчин: заноза может стать причиной воспаления тканей и даже привести к сепсису

Как вытащить занозу

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Летом очень часто происходят мелкие травмы типа порезов или заноз. Что делать, если вы или ваш ребёнок посадил занозу, рассказал врач-травматолог Павел Перетолчин.

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Неглубокую занозу можно вытащить, используя липкую ленту или пластырь. Для этого нужно приклеить ленту или пластырь к участку, где застряла заноза, и резко дернуть. Если заноза выглядывает, можно вытащить её пинцетом, предварительно обработав его антисептиком. Нужно захватить за торчащий кончик и, не сжимая область вокруг, тянуть под тем же углом, под которым заноза вошла под кожу.

Глубокие занозы лучше всего вытаскиваются при помощи иглы. Врач рассказал, что нужно сначала растянуть кожу и аккуратно потянуть за занозу. После того, как занозу вытащили, необходимо обработать этот участок кожи антисептиком и заклеить пластырем. Травматолог предупредил, что заноза может стать причиной воспаления тканей и даже привести к сепсису, сообщает NEWS.ru.