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Травматолог Перетолчин: заноза может стать причиной воспаления тканей и даже привести к сепсису

Как вытащить занозу

1:05
Здоровье

Летом очень часто происходят мелкие травмы типа порезов или заноз. Что делать, если вы или ваш ребёнок посадил занозу, рассказал врач-травматолог Павел Перетолчин.

Как вытащить занозу
Фото: commons.wikimedia.org by Алгонт is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Неглубокую занозу можно вытащить, используя липкую ленту или пластырь. Для этого нужно приклеить ленту или пластырь к участку, где застряла заноза, и резко дернуть. Если заноза выглядывает, можно вытащить её пинцетом, предварительно обработав его антисептиком. Нужно захватить за торчащий кончик и, не сжимая область вокруг, тянуть под тем же углом, под которым заноза вошла под кожу.

Глубокие занозы лучше всего вытаскиваются при помощи иглы. Врач рассказал, что нужно сначала растянуть кожу и аккуратно потянуть за занозу. После того, как занозу вытащили, необходимо обработать этот участок кожи антисептиком и заклеить пластырем. Травматолог предупредил, что заноза может стать причиной воспаления тканей и даже привести к сепсису, сообщает NEWS.ru.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Савченко Сергей
Занимается лечением заболеваний опорно-двигательного аппарата, проводит травматологические и ортопедические вмешательства и манипуляции, внутрисуставные блокады любой сложности, медикаментозные блокады при болевом синдроме
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