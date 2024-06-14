Эксперт высказал мнение о сроках разработки российской вакцины от рака

Башанкаев: сегодня вакцина проходит доклинические испытания

1:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные России трудятся над созданием вакцины, которая может предотвратить различные формы рака. Об этом сообщил руководитель комитета Государственной Думы по здравоохранению Бадма Башанкаев в беседе с "Парламентской газетой".

Фото: flickr.com by Банк изображений МАГАТЭ is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В настоящее время вакцина находится на этапе доклинических испытаний. Учёные надеются получить первые результаты к концу 2024 года, после чего начнутся клинические испытания. Разработкой вакцины занимаются несколько научных коллективов, включая Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, Московский научно-исследовательский институт онкологии им. П. А. Герцена и Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Блохина.

"Мне очень приятно, что её разрабатывают именно наши, российские учёные. Они самые образованные, передовые и инициативные в мире. Я уверен, что у них всё получится", — отметил Башанкаев.

Башанкаев подчеркнул, что вакцина будет создана, но конкретные сроки её выпуска ещё не определены. Несмотря на успешные испытания на мышах, впереди ещё много лет исследований. Он отметил, что для обеспечения безопасности пациентов необходимо провести тщательные исследования, чтобы не допустить выпуска опасного для здоровья препарата. Башанкаев также добавил, что для соблюдения всех норм и правил и обеспечения безопасности пациентов необходимы высокие меры предосторожности.