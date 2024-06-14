Стоматолог перечислила основные показания для установки брекетов

Врач Сумцова: брекеты нужны при скученности зубов

Стоматолог Татьяна Сумцова в интервью NEWS. ru указала, что брекеты необходимы для коррекции нарушений прикуса, сильной скученности зубов или наличия заметных промежутков между ними. Она подчеркнула, что такие нарушения могут привести к ускоренному износу зубной эмали и негативно сказываться на функционировании мышц лица.

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"Отсюда стирание эмали и кариес, плюс дискомфорт из-за отсутствия эстетики. Третья важная причина, из-за которой стоит задуматься о ношении брекетов, — это наличие видимых щелей в ротовой полости", — отметила Татьяна Сумцова.

Имплантолог Вероника Мелехова предостерегла от задержек в лечении зубов, ссылаясь на возможные осложнения и даже летальные исходы. Она также объяснила, что воспалительные процессы в ротовой полости могут быть чрезвычайно опасны, поскольку бактерии изо рта способны распространяться к другим органам, вызывая пиелонефрит или миокардит.