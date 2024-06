Стоматолог перечислила основные показания для установки брекетов

Стоматолог Татьяна Сумцова в интервью NEWS. ru указала, что брекеты необходимы для коррекции нарушений прикуса, сильной скученности зубов или наличия заметных промежутков между ними. Она подчеркнула, что такие нарушения могут привести к ускоренному износу зубной эмали и негативно сказываться на функционировании мышц лица.

Фото: freepik.com by senivpetro is licensed under public domain