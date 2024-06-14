Стоматолог Татьяна Сумцова в интервью NEWS. ru указала, что брекеты необходимы для коррекции нарушений прикуса, сильной скученности зубов или наличия заметных промежутков между ними. Она подчеркнула, что такие нарушения могут привести к ускоренному износу зубной эмали и негативно сказываться на функционировании мышц лица.
"Отсюда стирание эмали и кариес, плюс дискомфорт из-за отсутствия эстетики. Третья важная причина, из-за которой стоит задуматься о ношении брекетов, — это наличие видимых щелей в ротовой полости", — отметила Татьяна Сумцова.
Имплантолог Вероника Мелехова предостерегла от задержек в лечении зубов, ссылаясь на возможные осложнения и даже летальные исходы. Она также объяснила, что воспалительные процессы в ротовой полости могут быть чрезвычайно опасны, поскольку бактерии изо рта способны распространяться к другим органам, вызывая пиелонефрит или миокардит.
Ислак Кек, также известный как турецкий влажный шоколадный пирог, является одним из популярных десертов в Турции.