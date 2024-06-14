4 неочевидные причины потери аппетита

Потеря аппетита может происходить из-за обезвоживания организма

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вы когда-нибудь оказывались в ситуации, когда ни одно из самых вкусных блюд не кажется вам привлекательным?

Фото: commons.wikimedia.org by Jennifer is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Потеря аппетита может быть довольно серьёзным признаком того, что что-то идет не так — будь то физическая или психологическая проблема.

Вот несколько популярных причин, почему это может произойти.

Факторы стресса

Повышенный уровень стресса вызывает выброс кортизола, гормона, который может подавлять аппетит. Изучение методов управления стрессом может дать ключ к тому, чтобы вернуть себе аппетит.

Лекарства

Те самые лекарства, которые предназначены для терапии, могут иногда непреднамеренно подавлять наше желание есть.

Изучение потенциальных побочных эффектов и открытое общение с медицинскими работниками может выявить альтернативные решения или корректировки в схемах приёма лекарств.

Обезвоживание

Поддержание водного баланса часто недооценивается. Обезвоживание может маскироваться под потерю аппетита, заставляя нас неправильно интерпретировать сигналы нашего организма.

Достаточное потребление воды может быть простым решением для возобновления желания есть.

Сон

Качество нашего сна влияет на наш аппетит. Нарушенные циклы сна могут вывести гормоны голода из равновесия, что приводит к нерегулярному питанию.