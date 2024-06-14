Дерматолог определил основные ошибки в лечении солнечных ожогов

Эксперт Гайдаш: при солнечных ожогах не рекомендуется применять жирные средства

2:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Стоит отметить, что люди, которые не применяют средства против ультрафиолетового излучения, подвержены риску заражения солнечным ожогом. Дерматолог Наталия Гайдаш предупредила о том, что некоторые из людей допускают множество ошибок при попытках устранить данное повреждение кожи.

Фото: Национальный институт рака by Билл Брэнсон is licensed under public domain

Она подчеркнула, что повреждения, вызванные ожогом, могут затягиваться долго, а неправильное лечение может усугубить воспалительный процесс. Важно помнить, что нельзя использовать жирные средства для ухода за ожогами, предостерегла специалист.

"Самое частое, что случается из-за неправильного лечения, — это инфицирование, когда используют жиросодержащие препараты или наши любимые народные средства. Раньше в моде были сметана, кефир, персиковое или оливковое масло. Почему нельзя [смазывать такими веществами места ожогов]? Потому что это жиросодержащие продукты, которые создают на коже плёнку, и под этой плёнкой развиваются инфекционные процессы, как в парнике", — отметила Наталия Гайдаш в эфире "Радио Sputnik".

Врач указала на другую распространённую ошибку: попытки удалить раньше времени волдыри и корочки, образовавшиеся на коже после солнечного ожога. Лучше дождаться, пока они сами не вскроются, а затем аккуратно их удалить с помощью маникюрных ножниц, чтобы избежать раздражения. Важно избегать их удаления щётками и скрабами, что может вызвать инфекцию.

По итогу, дерматолог посоветовала, при возникновении повреждения, связанного с солнечным ожогом, стоит обратиться к холодному влажному обёртыванию. Также рекомендуется применять увлажняющие средства, содержащие декспантенол. Лучше всего наносить крем вместо геля или спрея, так как гель может увлажнять кожу, а спрей содержит спиртовой эфир.

"Можно использовать любые кремы с содержанием противовоспалительных препаратов, таких как алоэ. Если уже есть отёк и на коже намечаются волдыри, показано одно- или двукратное использование кортикостероидных средств, которые гасят воспаление", — порекомендовала дерматолог.