Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как приготовить овсяный пудинг с манго в микроволновке
Топ 3 необычных факта о собаках
Собчак высказалась об обвинениях Илона Маска в харассменте
Политолог Елисеева: бегство для Макрона — один из возможных выходов
Советы по экономии средств во время отпуска
Большинство россиян планируют семейный отдых этим летом
Эксперт Сивков рассказал об оружии, которое РФ может передать противникам Запада
Загитова пообещала зрителям премии "Муз-ТВ" сюрприз
"Согласие": от москвичей поступают звонки о последствиях сильных ливней
Дерматолог определил основные ошибки в лечении солнечных ожогов

Эксперт Гайдаш: при солнечных ожогах не рекомендуется применять жирные средства

2:17
Здоровье

Стоит отметить, что люди, которые не применяют средства против ультрафиолетового излучения, подвержены риску заражения солнечным ожогом. Дерматолог Наталия Гайдаш предупредила о том, что некоторые из людей допускают множество ошибок при попытках устранить данное повреждение кожи.

Эксперт Гайдаш: при солнечных ожогах не рекомендуется применять жирные средства
Фото: Национальный институт рака by Билл Брэнсон is licensed under public domain

Она подчеркнула, что повреждения, вызванные ожогом, могут затягиваться долго, а неправильное лечение может усугубить воспалительный процесс. Важно помнить, что нельзя использовать жирные средства для ухода за ожогами, предостерегла специалист.

"Самое частое, что случается из-за неправильного лечения, — это инфицирование, когда используют жиросодержащие препараты или наши любимые народные средства. Раньше в моде были сметана, кефир, персиковое или оливковое масло. Почему нельзя [смазывать такими веществами места ожогов]? Потому что это жиросодержащие продукты, которые создают на коже плёнку, и под этой плёнкой развиваются инфекционные процессы, как в парнике", — отметила Наталия Гайдаш в эфире "Радио Sputnik".

Врач указала на другую распространённую ошибку: попытки удалить раньше времени волдыри и корочки, образовавшиеся на коже после солнечного ожога. Лучше дождаться, пока они сами не вскроются, а затем аккуратно их удалить с помощью маникюрных ножниц, чтобы избежать раздражения. Важно избегать их удаления щётками и скрабами, что может вызвать инфекцию.

По итогу, дерматолог посоветовала, при возникновении повреждения, связанного с солнечным ожогом, стоит обратиться к холодному влажному обёртыванию. Также рекомендуется применять увлажняющие средства, содержащие декспантенол. Лучше всего наносить крем вместо геля или спрея, так как гель может увлажнять кожу, а спрей содержит спиртовой эфир.

"Можно использовать любые кремы с содержанием противовоспалительных препаратов, таких как алоэ. Если уже есть отёк и на коже намечаются волдыри, показано одно- или двукратное использование кортикостероидных средств, которые гасят воспаление", — порекомендовала дерматолог.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Сыч Антонина
Ведущий специалист
Специалист Брико Елена
Проводит диагностику и лечение заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП), заболеваний кожи (угри, экзема, псориаз, грибковые заболевания), делает массаж простаты
Специалист Ефимова Любовь
Проводит диагностику и лечение всех кожных, венерических, косметологических патологий в условиях поликлиники, радиохирургические методы лечения, прием взрослого населения и детей, забор материала на демодекс, грибковые инфекции гладкой кожи и ногтевых пластин, гистологические исследования, забор мазков у женщин/мужчин, исследования в лучах лампы вуда, назначение индивидуального плана лечения заболеваний передающихся половым путем, вирусных инфекций, протазойные инфекции
Обсудить
Популярное
Авиация НАТО — всё? Названы цели на Украине для крылатых ракет Х-101 с кассетной боевой частью

Х-101 является стратегической крылатой ракетой, которая была разработана с применением технологий снижения радиолокационной заметности.

Крылатые ракеты Х-101 с кассетной боевой частью обнулят авиацию Украины
Фёдор Бондарчук назвал лучшего российского актёра
Фёдор Бондарчук назвал лучшего российского актёра: им оказался не Петров
Правила полива: как вырастить крупную, сочную клубнику
Прогоните паутинного клеща с малины: проведите эту простую обработку кустов
Афганский гость в королевском дворце Абу-Даби: причины и выводы Александр Трубин Мирный план Путина по Украине отвергнут. Последствия: у РФ будут новые субъекты Любовь Степушова Страны Глобального Юга из-за лжи Киева стали отказываться от "мирного саммита" Дмитрий Плотников
Две известные российские водочные марки завоевали популярность на мировом рынке
Аспирин в огороде: простые способы применения для огурцов и помидоров
Как избавиться от голубей на балконе: рассказывают эксперты
Как избавиться от голубей на балконе: рассказывают эксперты
Последние материалы
Как приготовить овсяный пудинг с манго в микроволновке
Топ 3 необычных факта о собаках
Собчак высказалась об обвинениях Илона Маска в харассменте
Политолог Елисеева: бегство для Макрона — один из возможных выходов
Советы по экономии средств во время отпуска
Большинство россиян планируют семейный отдых этим летом
Эксперт Сивков рассказал об оружии, которое РФ может передать противникам Запада
Загитова пообещала зрителям премии "Муз-ТВ" сюрприз
Эксперт Гайдаш: при солнечных ожогах не рекомендуется применять жирные средства
"Согласие": от москвичей поступают звонки о последствиях сильных ливней
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников