Врач Овнанян: промежутки времени между приёмами пищи могут варьироваться в зависимости от возраста и наличия хронических заболеваний

Россиянам рассказали, какой промежуток между приёмами пищи идеальный

О том, каким должен быть идеальный промежуток времени между едой, рассказала врач-профилактик Эвелина Овнанян. Она также уточнила, что этот период зависит ещё от возраста и есть ли у человека хронические болезни.

"Промежутки времени между приёмами пищи могут варьироваться в зависимости от возраста и наличия хронических заболеваний. Детям, пожилым, людям, страдающим заболеваниями ЖКТ, питаться нужно чаще. Взрослому здоровому человеку рекомендовано есть 3-4 раза в день с перерывами не менее 3 и не более 5 часов", — пояснила она.

Врач объяснила, что за эти часы происходит переваривание пищи. Желудок освобождается и готовится к новому приёму пищи. Она предупредила, что промежуток более 5 часов может плохо сказаться желудке и желчевыводящей системе. А ночной перерыв между последним и первым приёмом не должен быть больше 10-11 часов, передаёт NEWS.ru.