Врач-инфекционист рекомендовал россиянам отказаться от еды пляже

Инфекционист Неронов: на пляже лучше полностью отказаться от еды

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Летом на пляже необходимо с особым вниманием относиться к гигиене и избегать употребления пищи, включая мороженое и закуски, как советует доктор медицинских наук, врач-инфекционист Владимир Неронов.

Фото: freepik.com by diana.grytsku is licensed under public domain

Владимир Неронов подчёркивает, что если нет возможности поесть в кафе или закусочной, то в качестве исключения можно употреблять тщательно вымытые фрукты, поскольку другие продукты могут испортиться на тепле. Очень важно поддерживать чистоту, регулярно мыть руки с мылом, чтобы избежать инфекционных болезней. Кроме того, важно после посещения пляжа тщательно вымыть купальный костюм и полотенце.

"Также после купания в море обязательно нужно принимать душ, чтобы смыть с кожи песок, соль и микроорганизмы. Старайтесь избегать попадания воды в уши, потому что это может спровоцировать возникновение инфекций. Рекомендуется использовать специальные защитные подушечки или надувные наушники для предотвращения этого", — приводит слова врача РИАМО.