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Эксперт предупредил об опасности хранения воды в пластиковых бутылках в летний период

Эксперт Зыков: нельзя хранить воду в пластиковых бутылках на солнце

1:41
Здоровье

В наши дни люди привыкли хранить воду в пластиковых бутылках, но это может привести к потере полезных свойств жидкости из-за нагрева на солнце или высокой температуры воздуха. Специалист в области пищевых производств, кандидат технических наук Дмитрий Зыков предупреждает о потенциальных рисках для здоровья.

Эксперт Зыков: нельзя хранить воду в пластиковых бутылках на солнце
Фото: commons.wikimedia.org by https://pxhere.com/fr/photo/1144073 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Держать воду в пластиковой бутылке на солнце не очень хорошая идея. Дело в том, что при этом происходит фотодеградация пластика. Из него выделяются частицы микро- и нанопластика, а повышение температуры воды ещё больше ускоряет эти процессы. Наночастицы активно проникают через клеточные мембраны, распространяясь по всему организму, такой пластик обнаруживают даже в грудном молоке у женщин и в сперме у мужчин", — поделился специалист в интервью для сайта aif.ru.

По мнению эксперта, микрочастицы пластика, которые попадают в организм, могут вызвать проблемы с усвоением пищи, поскольку ворсинки кишечника забиваются более крупными кусками микропластика. Более того, на этих микрочастицах могут расти патогенные бактерии, что может привести к воспалениям и кишечным инфекциям.

Зыков отмечает, что ситуация ухудшается, когда окрашенные пластиковые бутылки нагреваются, так как они быстрее деградируют и выделяют вредные вещества, такие как микрочастицы, металлы, фталаты и красители. Лучшим вариантом является использование стеклянных бутылках, которые устойчивы к внешнему воздействию и не представляют опасности для здоровья.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Сафина Айгуль
Заведующая отделением терапии, ревматолог
Специалист Смитиенко Анна
Врач-терапевт, пульмонолог
Специалист Романовская Ксения
Ведет прием пациентов с: патологией органов дыхания (бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких, острые и хронические бронхиты, пневмонии), кожным синдромом (зуд, экземы, аллергические дерматиты, острые и рецидивирующие крапивницы, грибковые и бактериальные поражения кожи и слизистых)
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