Эксперт предупредил об опасности хранения воды в пластиковых бутылках в летний период

Эксперт Зыков: нельзя хранить воду в пластиковых бутылках на солнце

1:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В наши дни люди привыкли хранить воду в пластиковых бутылках, но это может привести к потере полезных свойств жидкости из-за нагрева на солнце или высокой температуры воздуха. Специалист в области пищевых производств, кандидат технических наук Дмитрий Зыков предупреждает о потенциальных рисках для здоровья.

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"Держать воду в пластиковой бутылке на солнце не очень хорошая идея. Дело в том, что при этом происходит фотодеградация пластика. Из него выделяются частицы микро- и нанопластика, а повышение температуры воды ещё больше ускоряет эти процессы. Наночастицы активно проникают через клеточные мембраны, распространяясь по всему организму, такой пластик обнаруживают даже в грудном молоке у женщин и в сперме у мужчин", — поделился специалист в интервью для сайта aif.ru.

По мнению эксперта, микрочастицы пластика, которые попадают в организм, могут вызвать проблемы с усвоением пищи, поскольку ворсинки кишечника забиваются более крупными кусками микропластика. Более того, на этих микрочастицах могут расти патогенные бактерии, что может привести к воспалениям и кишечным инфекциям.

Зыков отмечает, что ситуация ухудшается, когда окрашенные пластиковые бутылки нагреваются, так как они быстрее деградируют и выделяют вредные вещества, такие как микрочастицы, металлы, фталаты и красители. Лучшим вариантом является использование стеклянных бутылках, которые устойчивы к внешнему воздействию и не представляют опасности для здоровья.