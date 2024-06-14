Установлен возраст, когда начинаются возрастные нарушения слуха

Лор Щербакова: около 40% людей старше 50 лет страдают тугоухостью различной степени

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По словам врача-сурдолога и оториноларинголога Яны Щербаковой, проблемы со слухом, развившиеся в результате старения, могут начаться после достижения 45-летнего возраста, и приблизительно с 50 лет около 40% населения сталкивается с разными формами потери слуха, сообщает Газета.Ru.

Фото: flickr.com by Travis Isaacs is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Чем старше группа людей, тем выше среди них процент тех, у кого есть проблемы со слухом. Так, среди 70-летних пациентов проблемы имеют уже примерно 70%, среди 90-летних — уже 90%", — поделилась специалист.

Согласно Щербаковой, факторы, влияющие на ухудшение слуха, включают не только естественные возрастные изменения, но также такие состояния, как диабет, сердечные заболевания, избыточный вес и различные инфекции. Она также подчеркнула, что мужчины склонны чаще испытывать снижение слуха из-за их тенденции вести более нездоровый образ жизни, реже обращаться за медицинской помощью, более интенсивно курить и употреблять алкоголь, а также работать в окружении повышенного уровня шума.