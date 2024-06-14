Косметолог раскрыла факторы, вызывающие жирный блеск на лице

Врач Эксоренко: жирный блеск на лице может быть признаком неправильного питания

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Увеличение выработки кожного жира может вызвать жирный блеск на лице. Врач-косметолог Жанна Эксоренко отметила, что за это могут быть ответственны изменения в гормональном уровне, генетическая предрасположенность или неподходящий уход за кожей, сообщает Газета. Ru.

Фото: flickr.com by LG전자 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"В частности, к жирному блеску на коже может приводить неправильное питание: острая, жирная и сладкая пища. Кроме того, использование агрессивных средств для очищения кожи пагубно влияет на её состояние", — поделилась специалист.

Использование лосьонов на спиртовой основе может спровоцировать избыточное выделение кожного жира, поскольку они сушат кожу. Крупнозернистые скрабы при наличии акне могут ухудшить воспаление. Кроме того, вред коже могут нанести курение и употребление алкоголя, которые нарушают обменные процессы.

Эксоренко также отметила, что блеск, тусклость и расширенные поры являются признаками жирной кожи. Она подчеркнула, что улучшить внешний вид кожи можно с помощью подходящего ухода на дому.

В дополнение, Эксоренко рекомендовала избегать умывания мылом из-за его щелочной основы, которая способствует размножению бактерий. Она советует включить в регулярный уход за кожей правильные очищающие средства и специализированные тоники для восстановления PH баланса кожи.