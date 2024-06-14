Диетолог выделила овощ, способный помочь при отёчности и запорах

Нутрициолог Глинкина: огурцы обладают мягким послабляющим и мочегонным действием

1:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Огурец — это овощ с наименьшим количеством калорий, состоящий в основном из воды (около 97%). Это делает его отличным средством для утоления жажды в жаркие дни. Нутрициолог, эксперт по нутригенетике и натуропат Ксения Глинкина (Чёрная) в интервью порталу "Страсти" отметила, что огурцы имеют мочегонное и лёгкое слабительное действие.

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По словам Глинкиной, огурцы богаты витаминами и минералами, но их главная ценность заключается в высоком содержании воды, что положительно влияет на пищеварение и состояние кожи. Однако у некоторых людей может возникнуть аллергическая реакция на этот овощ.

Ксения Глинкина также предупреждает, что магазинные огурцы могут содержать остатки пестицидов и бактерии, поэтому их необходимо тщательно мыть перед употреблением. Несмотря на это, они остаются полезным и безопасным продуктом, стимулирующим выработку желудочного сока и желчи, а также обладающим мочегонным и легким слабительным эффектом, что помогает при отёках и запорах. Таким образом, огурец — это не только освежающий, но и полезный для здоровья овощ.

"Лучше есть огурцы свежими. Выбирайте плотные и хрустящие. Их лучше есть вместе с кожицей, поскольку именно она богата полезными веществами и клетчаткой", — подытожила Ксения Глинкина.