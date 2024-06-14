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Врач Малышева: приём обезболивающих на основе триптана может спровоцировать подъём давления у гипертоников

Россиянам рассказали, что ряд обезболивающих может вызвать резкое повышение давления

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Здоровье

Приём каких-либо лекарств всегда лучше согласовывать с лечащим врачом, потому что у любого препарата есть противопоказания и побочные эффекты, о которых вы можете не знать.

Россиянам рассказали, что ряд обезболивающих может вызвать резкое повышение давления
Фото: commons.wikimedia.org by Ragesoss is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic и 1.0 Generic

Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире передачи "Жить здорово!" на Первом канале рассказала о том, что препараты от головной боли на основе триптана могут вызвать инсульт.

По её словам, триптан может повысить артериальное давление, следовательно, препараты с этим действующим веществом нельзя принимать людям с гипертонией. Врач напомнила, что при резком скачке давления высок риск развития инсульта.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
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