Врач Малышева: приём обезболивающих на основе триптана может спровоцировать подъём давления у гипертоников

Приём каких-либо лекарств всегда лучше согласовывать с лечащим врачом, потому что у любого препарата есть противопоказания и побочные эффекты, о которых вы можете не знать.
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Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире передачи "Жить здорово!" на Первом канале рассказала о том, что препараты от головной боли на основе триптана могут вызвать инсульт.
По её словам, триптан может повысить артериальное давление, следовательно, препараты с этим действующим веществом нельзя принимать людям с гипертонией. Врач напомнила, что при резком скачке давления высок риск развития инсульта.
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.