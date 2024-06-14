6 главных причину, почему возникает чувство тяжести в желудке

Тяжесть в желудке может возникать из-за пищевой непереносимости

2:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если вы постоянно чувствуете тяжесть в желудке после еды, то это серьёзный признак того, что пора что-то менять в своем рационе.

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Дело не всегда в том, сколько вы едите, это может быть связано с тем, что именно вы едите и как вы это делаете. Вот несколько причин этого неприятного чувства.

Процесс пищеварения

Когда вы едите, ваше тело начинает процесс расщепления пищи, которую вы потребили. Желудок вырабатывает пищеварительные соки, в том числе кислоты и ферменты, которые помогают расщеплять пищу на более мелкие частицы. Этот процесс требует энергии и может вызвать ощущение тяжести в желудке.

Размер порции

Обильный приём пищи или употребление большого количества пищи за один присест может оказать значительное давление на желудок. Ваш желудок расширяется, чтобы вместить пищу, и это расширение может вызвать ощущение сытости и тяжести.

Медленное пищеварение

Некоторые продукты перевариваются дольше, чем другие. Продукты с высоким содержанием жира, клетчатки или белка, такие как жареная пища, жирное мясо или бобовые, могут расщепляться в желудке дольше.

В результате вы можете чувствовать чувство тяжести, поскольку ваше тело работает над перевариванием этих продуктов.

Переедание

Употребление большего количества пищи, чем нужно вашему организму, может перегрузить пищеварительную систему.

Когда вы потребляете чрезмерное количество пищи, вашему желудку приходится работать усерднее, чтобы переварить все это. Это может привести к ощущению вздутия живота, дискомфорта и тяжести.

Расстройство желудка или изжога

Некоторые продукты или пищевые привычки могут вызвать расстройство желудка или изжогу, которые провоцируют чувство тяжести в желудке.

Острая или жирная пища, слишком быстрый приём пищи или лежание сразу после еды могут способствовать возникновению этих симптомов.

Пищевая непереносимость

Некоторые люди могут испытывать трудности с перевариванием определённых продуктов из-за непереносимости или чувствительности.

Например, непереносимость лактозы, непереносимость глютена или чувствительность к определенным пищевым добавкам могут вызвать дискомфорт в пищеварении, включая чувство тяжести в желудке.