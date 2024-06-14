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6 главных причину, почему возникает чувство тяжести в желудке

Тяжесть в желудке может возникать из-за пищевой непереносимости

2:30
Здоровье

Если вы постоянно чувствуете тяжесть в желудке после еды, то это серьёзный признак того, что пора что-то менять в своем рационе.

Тяжесть в желудке может возникать из-за пищевой непереносимости
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Дело не всегда в том, сколько вы едите, это может быть связано с тем, что именно вы едите и как вы это делаете. Вот несколько причин этого неприятного чувства.

Процесс пищеварения

Когда вы едите, ваше тело начинает процесс расщепления пищи, которую вы потребили. Желудок вырабатывает пищеварительные соки, в том числе кислоты и ферменты, которые помогают расщеплять пищу на более мелкие частицы. Этот процесс требует энергии и может вызвать ощущение тяжести в желудке.

Размер порции

Обильный приём пищи или употребление большого количества пищи за один присест может оказать значительное давление на желудок. Ваш желудок расширяется, чтобы вместить пищу, и это расширение может вызвать ощущение сытости и тяжести.

Медленное пищеварение

Некоторые продукты перевариваются дольше, чем другие. Продукты с высоким содержанием жира, клетчатки или белка, такие как жареная пища, жирное мясо или бобовые, могут расщепляться в желудке дольше.

В результате вы можете чувствовать чувство тяжести, поскольку ваше тело работает над перевариванием этих продуктов.

Переедание

Употребление большего количества пищи, чем нужно вашему организму, может перегрузить пищеварительную систему.

Когда вы потребляете чрезмерное количество пищи, вашему желудку приходится работать усерднее, чтобы переварить все это. Это может привести к ощущению вздутия живота, дискомфорта и тяжести.

Расстройство желудка или изжога

Некоторые продукты или пищевые привычки могут вызвать расстройство желудка или изжогу, которые провоцируют чувство тяжести в желудке.

Острая или жирная пища, слишком быстрый приём пищи или лежание сразу после еды могут способствовать возникновению этих симптомов.

Пищевая непереносимость

Некоторые люди могут испытывать трудности с перевариванием определённых продуктов из-за непереносимости или чувствительности.

Например, непереносимость лактозы, непереносимость глютена или чувствительность к определенным пищевым добавкам могут вызвать дискомфорт в пищеварении, включая чувство тяжести в желудке.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
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Имеет большой клинический опыт лечения дисбактериоза, язвенной болезни и гастрита
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Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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