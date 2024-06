Почему стоит есть маринованные огурцы как можно чаще: советы диетологов

Маринованные огурцы полезны для иммунной системы. В них содержится множество веществ, способных подавлять развитие патогенной флоры. Этот продукт также стимулирует работу кишечника и положительно влияет на процесс пищеварения.

Фото: Own work by Tamorlan is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported