Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные предупредили о последствиях колонизации Марса для здоровья астронавтов
Махачкала лидирует по росту цен на вторичное жилье
Вот как обеспечить капусте идеальное питание
Екатерина Климова отказалась обсуждать алименты от Петренко со своей дочерью
Защита от солнечных ожогов: какой страховой полис может покрыть расходы
Россия откроет прямое авиасообщение еще с 4 странами
Йогуртовый соус для пиццы: попробуйте заменить им традиционный томатный
Toyota Camry 2014 признана самой надёжной моделью за последнее десятилетие
Тренер назвал упражнения для сильных мышц спины и кора
Почему стоит есть маринованные огурцы как можно чаще: советы диетологов

Маринованные огурцы улучшают работу кишечника

Здоровье

Маринованные огурцы полезны для иммунной системы. В них содержится множество веществ, способных подавлять развитие патогенной флоры. Этот продукт также стимулирует работу кишечника и положительно влияет на процесс пищеварения.

Маринованные огурцы улучшают работу кишечника
Фото: Own work by Tamorlan is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

В чём польза консервированных огурцов

Приготовленные таким образом овощи помогают вывести из организма вредные вещества и токсины. Консервированные огурцы также помогают избавиться от "плохого" холестерина и способствуют быстрому усвоению белков. Полезные свойства огурцов способствуют укреплению здоровья.

В их состав входит большое количество воды, которая помогает удерживать влагу в организме и обеспечивать правильный уровень гидратации. Кроме того, огурцы содержат клетчатку, которая улучшает пищеварение и поддерживает здоровье кишечника.

Тем, кто хочет получить максимальную пользу, стоит есть огурцы с кожурой, в которой содержится больше всего клетчатки.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Фёдор Бондарчук назвал лучшего российского актёра: им оказался не Петров

Фёдор Бондарчук назвал лучшего российского актёра.

Фёдор Бондарчук назвал лучшего российского актёра
Российская водка успешно продается на мировом рынке
Две известные российские водочные марки завоевали популярность на мировом рынке
Авиация НАТО — всё? Названы цели на Украине для крылатых ракет Х-101 с кассетной боевой частью
Правила полива: как вырастить крупную, сочную клубнику
Бухара — любимица туристов со времён Российской империи Сергей Лебедев Как не попадаться на неприятельскую пропаганду по поводу СВО Андрей Николаев Для снятия риска ядерной войны СВО нужно закончить в сжатые сроки Виктор Пахомов
"Сама выкопала себе яму": Яна Поплавская обвинила Лию Ахеджакову в потере популярности
Как избавиться от голубей на балконе: рассказывают эксперты
Самые ласковые: какие породы кошек обладают уникальным характером
Самые ласковые: какие породы кошек обладают уникальным характером
Последние материалы
Маринованные огурцы улучшают работу кишечника
Йогуртовый соус для пиццы: попробуйте заменить им традиционный томатный
Toyota Camry 2014 признана самой надёжной моделью за последнее десятилетие
Тренер назвал упражнения для сильных мышц спины и кора
Стоит ли обязательно перевозить кошку в переноске?
Домашние скрабы для кожи головы: рецепты на основе коричневого сахара
Недвижимость становится популярным средством защиты от инфляции
Максим Аверин рассказал о подготовке к экшн-сценам в 12 сезоне "Склифосовского"
Диетолог Гинзбург перечислил улучшающие настроение продукты
Инициатива Госдумы: пять кластеров для мер поддержки строительства
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников