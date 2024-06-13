Почему стоит есть маринованные огурцы как можно чаще: советы диетологов

Маринованные огурцы улучшают работу кишечника

Маринованные огурцы полезны для иммунной системы. В них содержится множество веществ, способных подавлять развитие патогенной флоры. Этот продукт также стимулирует работу кишечника и положительно влияет на процесс пищеварения.

Фото: Own work by Tamorlan is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

В чём польза консервированных огурцов

Приготовленные таким образом овощи помогают вывести из организма вредные вещества и токсины. Консервированные огурцы также помогают избавиться от "плохого" холестерина и способствуют быстрому усвоению белков. Полезные свойства огурцов способствуют укреплению здоровья.

В их состав входит большое количество воды, которая помогает удерживать влагу в организме и обеспечивать правильный уровень гидратации. Кроме того, огурцы содержат клетчатку, которая улучшает пищеварение и поддерживает здоровье кишечника.

Тем, кто хочет получить максимальную пользу, стоит есть огурцы с кожурой, в которой содержится больше всего клетчатки.