Почему топлёное молоко полезнее обычного: всё о его полезных свойствах

Топлёное молоко хорошо влияет на нервную систему и иммунитет

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Топлёное молоко обладает нежным карамельным вкусом с приятными сливочными нотками.

Фото: mos.ru by Евгений Самарин is licensed under public domain

В чём польза топленого молока

Продукт активизирует работу нейронных клеток — главного органа центральной нервной системы. Это возможно благодаря фосфору и ретинолу, которые благотворно влияют на обновление нервных клеток.

Напиток не является суперфудом, но оказывает пользу иммунной системе — витамин D участвует в синтезе некоторых гормонов и клеток.

Можно сказать, что топлёное молоко — это натуральное снотворное. В нём есть польза для костей и мышц. Топлёное молоко может стать верным помощником для людей, активно занимающихся спортом.

Этот продукт способен повысить выносливость, а белок в составе помогает наращивать мышечную массу и поддерживать мышечный тонус.

Почему топлёное молоко полезнее обычного

При кипячении структура молока меняется и лишняя вода испаряется. За счёт этого напиток получается более жирным, концентрация кальция и витаминов в таком продукте выше. В нём содержится больше калорий, поэтому он более питательный, чем обычный.