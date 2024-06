Диетолог перечислила тонизирующие напитки в качестве альтернативы для тех, кто не любит кофе

Многие люди, испытывающие трудности с утренним пробуждением, избегают кофе в качестве стимулятора. Диетолог и специалист по осознанному питанию Марина Макиша в интервью РИА "ФедералПресс" поделилась рекомендациями о продуктах, которые могут заменить кофе и обеспечить необходимой энергией.

Фото: commons.wikimedia.org by Takkk is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported