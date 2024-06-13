Диетолог перечислила тонизирующие напитки в качестве альтернативы для тех, кто не любит кофе

Многие люди, испытывающие трудности с утренним пробуждением, избегают кофе в качестве стимулятора. Диетолог и специалист по осознанному питанию Марина Макиша в интервью РИА "ФедералПресс" поделилась рекомендациями о продуктах, которые могут заменить кофе и обеспечить необходимой энергией.
Она отметила, что вместо кофе можно употреблять продукты, содержащие кофеин, такие как различные сорта чая и какао. В какао содержится теобромин, который является более мягкой формой кофеина и способствует приливу энергии.
Ещё один способ зарядиться энергией — употребление напитков на основе разнообразных трав. Например, элеутерококк обладает стимулирующим эффектом, а также способствует бодрости и женьшень.
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