Способны ли дезодоранты и антиперспиранты спровоцировать рак

По словам врача-невролога медицинской компании "СберЗдоровье" Полины Лепиловой, нет научных доказательств, что антиперспиранты могут вызывать раковые заболевания, сообщает URA.RU.
"Некоторые исследования действительно связывают воздействие алюминия с раком молочной железы, однако в настоящее время нет доказательств тому, что антиперспиранты могут вызывать онкозаболевания", — поделилась Полина Лепилова.
Она отметила, что соли алюминия, содержащиеся в антиперспирантах, проникают лишь в поверхностные слои протоков потовых желез, не оказывая значительного влияния на организм.
Дезодоранты устраняют неприятный запах пота, а антиперспиранты уменьшают потоотделение, но оба средства не связаны с возникновением онкологических заболеваний. Тем не менее, антиперспиранты могут вызывать раздражение и аллергию, поэтому людям с чувствительной кожей рекомендуется обратиться к дерматологу для подбора подходящего средства.
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