Названо 4 способа, помогающие мужчинам замедлить облысение

Врач Паршина: облысение у мужчин неизбежно, но его развитие можно замедлить

1:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Андрогенное облысение, или мужская андрогенетическая алопеция, обусловлено наследственностью и гормональными изменениями. Полностью остановить или предотвратить его невозможно, но замедлить можно. Специалист по лечению волос, врач-дерматолог Алёна Паршина, рассказала о четырёх основных методах терапии, сообщает Газета. Ru.

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В качестве лечения могут быть назначены наружные средства, которые наносятся на кожу головы в виде жидкости или пены. Также возможно применение рецептурных лекарственных препаратов, однако они имеют ряд ограничений.

Мезотерапия — метод, при котором используют плазму крови пациента для инъекций в кожу головы. Он способствует укреплению волосяных фолликулов, но его эффективность не полностью доказана.

"Существуют также различные методы хирургического лечения — например, пересадка волос путём трансплантации волосяных фолликулов или лоскутов кожи. Научные исследования проводились по эффективности лишь немногих из этих методик, однако пациенты, обеспокоенные потерей волос, могут совместно с врачом рассмотреть возможность их применения", — отметила Алёна Паршина.

Андрогенное облысение развивается из-за воздействия тестостерона на волосяные фолликулы, что приводит к их разрушению и уменьшению размера. Обычно оно не является симптомом какого-либо заболевания, а представляет собой самостоятельную проблему.