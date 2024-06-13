Иммунолог дал "ковидопрогноз" на грядущую осень

Иммунолог Жемчугов: не нужно ждать резкого роста заболеваемости коронавирусом осенью

0:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Осенний рост заболеваемости CoViD-19 не будет серьёзным. В этом убеждён врач-иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. В эфире радио "Комсомольская правда" он отметил, что заболеваемость, конечно, увеличится по сравнению с летним периодом, но это произойдёт аналогично сезонным всплескам ОРВИ.

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Специалист уверен, что в глобальном масштабе ситуация не станет критической.

"Да, болеть будут, но <…> не нужно искать угрозы карантина какого-то или масштабной эпидемии", — уточнил Владислав Жемчугов.