Иммунолог дал "ковидопрогноз" на грядущую осень

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Иммунолог Жемчугов: не нужно ждать резкого роста заболеваемости коронавирусом осенью

0:37
Здоровье

Осенний рост заболеваемости CoViD-19 не будет серьёзным. В этом убеждён врач-иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. В эфире радио "Комсомольская правда" он отметил, что заболеваемость, конечно, увеличится по сравнению с летним периодом, но это произойдёт аналогично сезонным всплескам ОРВИ.

Иммунолог Жемчугов: не нужно ждать резкого роста заболеваемости коронавирусом осенью
Фото: Flickr by ZaldyImg is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Специалист уверен, что в глобальном масштабе ситуация не станет критической.

"Да, болеть будут, но <…> не нужно искать угрозы карантина какого-то или масштабной эпидемии", — уточнил Владислав Жемчугов.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Специалист Акимова Любовь
Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем у детей, осуществляет диспансерное наблюдение, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок и т.д
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