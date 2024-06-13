Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Победа оппозиции во Франции может привести к снижению поддержки Украины
Как избавиться от паутинного клеща на малине?
Жареный лук: закуска и добавление к другим блюдам
Россиянам рассказали, как повысить свои шансы на выживание при ДТП в транспорте
Экономия на бензине в 2024: практические советы
В Москве состоится кинофестиваль о героях СВО
Как научить собаку команде "Нельзя"
Прохор Шаляпин показал фигуру на пляже
Сборной Украины дадут дополнительную охрану на Евро-2024
Одних калечит, а других лечит: профессор сообщил об опасной особенности рыбьего жира

Профессор Копылов: омега-3 может привести к мерцательной аритмии

1:14
Здоровье

В стремлении улучшить своё здоровье многие начинают принимать рыбий жир, богатый омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами. Однако научные исследования выявили противоречивую особенность этого вещества: оно помогает больным, но может навредить здоровым. Об этом рассказал доктор медицинских наук Филипп Копылов в интервью для Kp.ru.

Профессор Копылов: омега-3 может привести к мерцательной аритмии
Фото: commons.wikimedia.org by Root66 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Директор Института персонализированной кардиологии Сеченовского университета привёл пример эксперимента, в котором пациентам с сердечными заболеваниями давали высокие дозы эйкозапентаеновой кислоты (одного из видов омега-3 кислот). Было установлено, что у этих пациентов снизился риск осложнений, таких как инфаркты и инсульты. Однако препарат часто вызывал нарушения сердечного ритма и провоцировал мерцательную аритмию. Таким образом, омега-3 кислоты, излечивая одно заболевание, могут провоцировать другое.

"Важно понимать: сегодня нет чётких маркеров, которые показали бы, что тому или иному человеку, ещё не имеющему заболеваний, приём омега-3 точно пойдёт на пользу", — резюмировал Филипп Копылов.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Специалист Славина Ирина
Занимается ведением больных терапевтического профиля по направлениям кардиологии, пульмонологии, нефрологии и гастроэнтерологии
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
Обсудить
Популярное
Головки чеснока пойдут в рост: в середине июня проведите эту важную подкормку

В середине июня чесноку необходима фосфорно-калийная подкормка для созревания головок.

Необходимая калийная подкормка чеснока в середине-конце июня
Как неправильное удаление цветков может навредить петунии
Зачем петунии нужно бережное обращение и почему нельзя срывать у неё цветы
Луковицы размером с кулак: в июне внесите эту подкормку для лука — отблагодарит шикарным урожаем
Фёдор Бондарчук назвал лучшего российского актёра: им оказался не Петров
Бухара — любимица туристов со времён Российской империи Сергей Лебедев Как не попадаться на неприятельскую пропаганду по поводу СВО Андрей Николаев Для снятия риска ядерной войны СВО нужно закончить в сжатые сроки Виктор Пахомов
Норвегия может стать площадкой европейской цепочки создания стоимости редкоземельных элементов
Почему голубика плохо растёт? Основные причины и решение проблемы
Мировая экономика, возглавляемая США, терпит крах
Мировая экономика, возглавляемая США, терпит крах
Последние материалы
В Москве состоится кинофестиваль о героях СВО
Как научить собаку команде "Нельзя"
Прохор Шаляпин показал фигуру на пляже
Сборной Украины дадут дополнительную охрану на Евро-2024
Remind: санкции против РНПК не повлияют на российский экспорт
Профессор Копылов: омега-3 может привести к мерцательной аритмии
Ветеринары объяснили, как продлить собаке жизнь
Четыре неожиданные признака, которые кожа может дать вам о состоянии здоровья сердца
Туроператоры нашли пути обхода санкций для оплаты услуг
Гарвардские ученые предполагают, что инопланетяне живут среди нас
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников