Одних калечит, а других лечит: профессор сообщил об опасной особенности рыбьего жира

Профессор Копылов: омега-3 может привести к мерцательной аритмии

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В стремлении улучшить своё здоровье многие начинают принимать рыбий жир, богатый омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами. Однако научные исследования выявили противоречивую особенность этого вещества: оно помогает больным, но может навредить здоровым. Об этом рассказал доктор медицинских наук Филипп Копылов в интервью для Kp.ru.

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Директор Института персонализированной кардиологии Сеченовского университета привёл пример эксперимента, в котором пациентам с сердечными заболеваниями давали высокие дозы эйкозапентаеновой кислоты (одного из видов омега-3 кислот). Было установлено, что у этих пациентов снизился риск осложнений, таких как инфаркты и инсульты. Однако препарат часто вызывал нарушения сердечного ритма и провоцировал мерцательную аритмию. Таким образом, омега-3 кислоты, излечивая одно заболевание, могут провоцировать другое.

"Важно понимать: сегодня нет чётких маркеров, которые показали бы, что тому или иному человеку, ещё не имеющему заболеваний, приём омега-3 точно пойдёт на пользу", — резюмировал Филипп Копылов.