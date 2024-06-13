Названы болезни, которыми можно заразиться, купаясь в фонтане

Челябинский Минздрав: купание в фонтанах чревато заражением глистами и гепатитом

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Согласно предупреждению от пресс-службы Министерства здравоохранения Челябинской области для URA. ru, купание и употребление воды из фонтанов сопряжено с рисками заражения глистами, гепатитом А, энтеровирусом и другими инфекциями.

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"Купаться в фонтанах и пить из них воду категорически запрещено, также не стоит мыть в них руки и фрукты. В жару в фонтанах быстрее размножаются: кишечная палочка, стрептококки, стафилококки, ротавирус, энтеровирус, вирус гепатита А, гельминты", — сообщили в ведомстве.

Купание в фонтанах может привести к заражению циститом, инфекциями, гастроэнтеритом, а также кожными воспалениями и грибковыми заболеваниями. Это обусловлено тем, что вода в фонтанах не меняется неделями и не проходит обеззараживание, в то время как в неё попадают осадки, пыль, насекомые, а также посещают её утки, голуби и собаки, являющиеся переносчиками различных болезней.