Пожилым людям на заметку: определён продукт с грядки, который продлит жизнь суставов

Врач Соломатина: зелёный лук поддерживает здоровье суставов при помощи коллагена

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Коллаген — ключевой белок для поддержания здоровья соединительных тканей, необходим нашему организму для его нормального функционирования. Зелёный лук, который можно вырастить на собственной грядке, является одним из источников этого важного компонента, как сообщила диетолог Елена Соломатина в интервью "Вечерней Москве".

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Эксперт перечислила, что особенно важен коллаген людям в возрасте: его становится всё меньше, и он хуже обновляется, что приводит к окостенению суставов, жёсткости мышц, появлению морщин, слабости дёсен и изменениям глазного яблока.

Зелёный лук также содержит множество других полезных веществ, включая клетчатку, органические кислоты и кверцетин, которые вместе способствуют улучшению пищеварения, укреплению сосудов и защите клеток от повреждений. Несмотря на его значительные преимущества, доступ к этому натуральному "лекарству" имеют не все.

"Гастриты, язвы, панкреатит, заболевания печени, мочевого пузыря станут противопоказаниями к добавлению лука в рацион. Также он обладает желчегонным эффектом, но если в желчном пузыре есть камни, то после употребления растения в пищу могут возникнуть желчные колики", — резюмировала Елена Соломатина.