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Курение вейпов привело к разрыву лёгкого у школьницы

Доктор Павлова: продолжительное курение вейпов вызывает заболевания сердца и лёгких

1:32
Здоровье

17-летняя ученица из Великобритании столкнулась с серьёзным осложнением в виде разрыва лёгкого после длительного использования электронных сигарет. Эндокринолог Зухра Павлова предостерегает, что это только одно из множества рисков, связанных с этой опасной привычкой.

Доктор Павлова: продолжительное курение вейпов вызывает заболевания сердца и лёгких
Фото: flickr.com by Сара Джонсон is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic.

Согласно сообщению газеты The Sun, 17-летняя школьница Кайла, курившая вейпы в течение двух лет, еженедельно делала около 4000 затяжек, что равносильно курению 57 обычных сигарет в день. Шесть месяцев назад она была госпитализирована с предполагаемым сердечным приступом, и врачи обнаружили у неё дыру в лёгком, вызванный разрывом лёгочного пузыря.

Несмотря на это, девушка продолжала курить, и в мае её сердце чуть не остановилось. Она потеряла сознание и посинела, после чего ей срочно была проведена пятичасовая операция по удалению части лёгкого. Медицинские специалисты считают, что причиной разрыва стала жидкость для вейпов.

"Эта история демонстрирует лишь один из вариантов развития событий при длительном вейпинге. На деле возможных последствий гораздо больше", — поделилась специалист в своём Telegram-канале.

Павлова также отметила, что регулярное использование вейпов может вызвать множество заболеваний, включая лёгочные болезни, онкологические заболевания, сердечные проблемы, диабет и трудности с зачатием у обоих полов.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Паниченко Анна
Маммолог-онколог
Специалист Сергеев Пётр
Занимается хирургическим и медикаментозным лечением доброкачественных, пограничных и злокачественных опухолей. Определяет стратегию и этапность лечения онкологических заболеваний
Специалист Гусляков Александр
Занимается профилактикой, диагностикой и хирургическим лечением заболеваний опухолевой природы, как доброкачественных, так и злокачественных
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