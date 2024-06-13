Лёгкий обед: диетолог поделилась советами, как лучше питаться в жару

Диетолог Макиша: в жару рекомендуются лёгкие блюда

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Наше тело должно всегда перестраиваться под новое время года и колебания температуры. Данные изменения влияют на наш аппетит и выбор продуктов питания. Марина Макиша, диетолог и эксперт в области осознанного питания и здорового образа жизни, поделилась советами о правильном питании в период жары.

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"Основные рекомендации, которые мы даём в летний период времени в связи с тем, что в жаркую погоду активность аппетита ниже, — это перераспределение плотности приёмов", — поясняет Марина Макиша в интервью для РИА "ФедералПресс".

Она советует уменьшить объем пищи на обед и увеличить его на завтрак и ужин. Важно также всегда иметь с собой воду для поддержания гидратации организма. В рационе предпочтение следует отдавать легким блюдам, таким как холодные супы и салаты с белковыми компонентами. В качестве десерта лучше выбирать сезонные ягоды, а для утоления жажды использовать не сладкие газированные напитки, а обычную воду или домашние напитки, рекомендует Макиша.