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Остеопат Воробьевский: идеально симметричных людей не бывает, и небольшая разница в длине рук и ног встречается довольно часто

Россиянам рассказали, какая разница длины ног является нормой

2:13
Здоровье

Человек от природы не симметричен, это касается и длины ног. О том, какая разница в длине ног считается нормой, какие симптомы указывают на проблему и можно ли это вылечить, рассказал врач-остеопат и реабилитолог Владислав Воробьевский.

Россиянам рассказали, какая разница длины ног является нормой
Фото: unsplash.com by Присцилла Дю През is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain

"Идеально симметричных людей не бывает, и небольшая разница в длине рук и ног, разумеется, встречается, и довольно часто. Но клинически значимой считается разница 0,75 см и более. В этом случае ортопед может поставить диагноз анатомическая разновеликость нижних конечностей. Причиной этого явления также может быть генетика и аномальное развитие. Но кроме того, критическая разница в длине нижних конечностей может возникнуть в ходе восстановления от травм и операций на ноге", — рассказал врач.

Симптомы, которые указывают на патологию:

  • боль в 1 ягодице и тянущие боли в район шеи с противоположной стороны;
  • плохо удерживаете равновесие, если стоите с закрытыми глазами, поставив стопы вместе;
  • при долгой ходьбе наблюдается боль в икроножной мышце той ноги, которая короче;
  • боль в спине с 1 стороны, когда долго стоите;
  • восходящий сколиоз из-за адаптации позвоночника;
  • нарушение прикуса.

Существует несколько способов лечения этой патологии, которые врач выбирает, исходя из степени выраженности заболевания и возраста пациента.

  • Ортопедические приспособления, например, ортопедический подпяточник или каблук. Они могут помочь лишь в том случае, если разница в длине ног менее 4 см. Если больше, то показано оперативное лечение по вытяжению костей ног с использованием аппарата Илизарова.
  • Остеопатия. Этот способ лечения показан только детям и подросткам чьи зоны роста костей еще не закрылись.
  • Индивидуальные стельки. Врачи-ортопеды и остеопаты для закрепления результата лечения могут изготовить стельки с учётом разницы длины ног и типа плоскостопия, пишет сайт aif.ru.
Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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