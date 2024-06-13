Способен отравлять организм: диетолог рассказала, какую опасность может таить сладкий перец

Диетолог Дюваль: в сладком перце содержатся алкалоиды, которые отравляют организм

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Специалисты подчёркивают, что хотя в болгарском перце содержится обильное количество витамина C и витаминов группы B, наибольшую ценность представляет его богатство кобальтом, составляющим около 30% дневной потребности. Этот элемент особенно важен для людей с заболеваниями щитовидной железы и дефицитом железа, утверждает диетолог, нутрициолог, фитотерапевт Анжелика Дюваль.

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Вместе с тем, у перца есть и отрицательные стороны, связанные с содержанием алкалоидов. Но при отсутствии индивидуальных противопоказаний, Дюваль рекомендует употреблять перец в свежем виде для сохранения его полезных свойств, как она отметила в эфире "Радио Sputnik".

"Если человек имеет заболевания печени, почек, у него страдает выделительная система, то перец, как и все паслёновые (а это и картофель, и баклажаны, и томаты), из рациона надо исключать. Алкалоиды достаточно сильно могут отравлять организм, и, если печень и органы выделительной системы уже перегружены, это будет усугублять их состояние. Также перцы не рекомендуется употреблять при аритмии, стенокардии, болезнях суставов, гастрите в острой фазе, язвенных заболеваниях", — уточнила специалист.