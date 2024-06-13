Стоматолог развенчала распространённый миф о кокосовом масле

Врач Сотникова: кокосовое масло не способно отбелить зубы

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Несмотря на распространённое мнение о том, что кокосовое масло может отбеливать зубы, стоматолог Эрика Сотникова опровергла этот миф, как сообщает Газета. Ru.

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Она рассказала, что лауриновая кислота, как считается, содержащаяся в кокосовом масле, может создавать защитное покрытие на зубах и обладать антибактериальными свойствами, но это не способствует отбеливанию. По словам специалиста из группы компаний BestDoctor, настоящее отбеливание достигается за счёт перекиси водорода, кислород из которой проникает в зубную эмаль и растворяет весь пигмент.

"Бактериальные колонии имеют ферменты, которые быстро расщепляют "кокосовую плёнку". Поверхностное загрязнение зубов можно убрать только абразивными средствами (щётка, air-flow) при проведении профессиональной гигиены полости рта", — сообщила Эрика Сотникова.

Врач также указала, что хотя кокосовое масло может слегка уменьшить интенсивность окрашивания зубов, оно не обладает истинным отбеливающим действием, как это делает перекись водорода.