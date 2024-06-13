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Стоматолог развенчала распространённый миф о кокосовом масле

Врач Сотникова: кокосовое масло не способно отбелить зубы

1:09
Здоровье

Несмотря на распространённое мнение о том, что кокосовое масло может отбеливать зубы, стоматолог Эрика Сотникова опровергла этот миф, как сообщает Газета. Ru.

Врач Сотникова: кокосовое масло не способно отбелить зубы
Фото: publicdomainpictures.net by greek food ta mystika is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Она рассказала, что лауриновая кислота, как считается, содержащаяся в кокосовом масле, может создавать защитное покрытие на зубах и обладать антибактериальными свойствами, но это не способствует отбеливанию. По словам специалиста из группы компаний BestDoctor, настоящее отбеливание достигается за счёт перекиси водорода, кислород из которой проникает в зубную эмаль и растворяет весь пигмент.

"Бактериальные колонии имеют ферменты, которые быстро расщепляют "кокосовую плёнку". Поверхностное загрязнение зубов можно убрать только абразивными средствами (щётка, air-flow) при проведении профессиональной гигиены полости рта", — сообщила Эрика Сотникова.

Врач также указала, что хотя кокосовое масло может слегка уменьшить интенсивность окрашивания зубов, оно не обладает истинным отбеливающим действием, как это делает перекись водорода.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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