Диетолог Хачирова рассказала о способах укрепить сердечную мышцу и снизить риск возникновения заболеваний сердца

Диетолог Асият Хачирова сообщила, что регулярное занятие плаванием, езда на велосипеде, скандинавская ходьба и аэробика укрепляют сердечную мышцу и снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.
"Тренировки с отягощениями помогают укрепить мышечный корсет, который, в свою очередь, поддерживает работу сердца. Интервальные тренировки: этот вид тренировок предполагает чередование высокой и низкой интенсивности, что может улучшить выносливость сердца”, — добавила она.
По её словам, йога и стретчинг улучшают гибкость, снижают уровень стресса и уменьшают давление. Поэтому они тоже благоприятно влияют на сердечную деятельность, пишет NEWS.ru.
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