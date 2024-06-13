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Невролог Мошкина: первыми признаками рассеянного склероза могут быть краткосрочное резкое снижение остроты зрения и ощущение тумана в глазах

Рассеянный склероз начинается с проблем со зрением

2:20
Здоровье

В России пациентов с диагнозом рассеянный склероз около 200 тысяч. И больше половины из них в возрасте от 20 до 40 лет. Почему это заболевание поражает молодых и можно ли его вылечить, рассказала врач-невролог Тюменского кардиоцентра Лилия Мошкина.

Рассеянный склероз начинается с проблем со зрением
Фото: flickr.com by Галерея изображений NIH is licensed under public domain

Рассеянный склероз является аутоиммунным заболеванием. Среди факторов, которые провоцируют болезнь: генетическая и наследственная предрасположенность, вирусы и инфекции, а также заболевания кишечника, дефицит витамина Д и стрессы.

"Возникает он в возрасте между 25 и 35 годами, именно по этому причине его называют "болезнью молодых". Поставить диагноз помогает МРТ головного мозга, МРТ шейного отдела позвоночника, иммунологические методы исследования в лаборатории и результаты осмотра в неврологическом кабинете", — рассказала врач-невролог.

Первыми признаками заболевания являются зрительные нарушения. Обычно проявляются в виде ретробульбарного неврита, то есть на участке зрительного нерва происходит воспаление. У больных наблюдается краткосрочное и резкое снижение остроты зрения, может появиться ощущение тумана в глазах. Спустя примерно 10-20 дней симптомы могут пройти. Кроме этих нарушений может быть слабость в руке или ноге, головокружение, нарушение координации и чувствительности в 1 половине тела.

"В любом случае, все нарушения вскоре самостоятельно проходят, а следующий эпизод может возникнуть спустя много времени. Поэтому в диагностике важен осмотр врача, который направит на дальнейшие обследования при подозрении на данное заболевание, чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз", — заявила специалист.

Этот диагноз не приговор и пациенты могут жить полноценной жизнью при соблюдений ряда условий. Среди них: избегание инфекционных заболеваний, отказ от курения, а также уменьшение стрессовых ситуаций. Помимо этого, им необходимо принимать все выписанные врачом лекарства на постоянной основе, чтобы как можно дольше оставаться в ремиссии, передаёт aif.tmn.ru.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
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