Диетолог Барредо: холодный пот, учащённое сердцебиение и дрожь в теле могут говорить о проблемах с поджелудочной железой

Россиянам рассказали о симптомах резкого падения уровня сахара в крови

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

О симптомах резкого падения уровня сахара в крови рассказала диетолог Алёна Барредо. Эти симптомы могут говорить либо о длительном голодании, либо о проблемах с поджелудочной железой.

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”К симптомам резкого падения сахара в крови, т. е. гипогликемии, относятся повышенная потливость, холодной пот, учащённое сердцебиение, дрожь в теле, в руках, головокружение, помутнение в глазах, бледность кожных покровов, человек может ощущать тошноту, возможно предобморочное состояние, то есть очень сильная слабость, будто сейчас упадёт в обморок”, — заявила диетолог.

Эти симптомы могут свидетельствовать и о развитии сахарного диабета 1 или 2 типов. Если они возникли у здорового человека, то обычно это происходит из-за больших перерывах между едой, а углеводы при этом очень быстро расходуются, пишет NEWS.ru.