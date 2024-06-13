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Диетолог Барредо: холодный пот, учащённое сердцебиение и дрожь в теле могут говорить о проблемах с поджелудочной железой

Россиянам рассказали о симптомах резкого падения уровня сахара в крови

0:59
Здоровье

О симптомах резкого падения уровня сахара в крови рассказала диетолог Алёна Барредо. Эти симптомы могут говорить либо о длительном голодании, либо о проблемах с поджелудочной железой.

Россиянам рассказали о симптомах резкого падения уровня сахара в крови
Фото: freepik.com is licensed under public domain

”К симптомам резкого падения сахара в крови, т. е. гипогликемии, относятся повышенная потливость, холодной пот, учащённое сердцебиение, дрожь в теле, в руках, головокружение, помутнение в глазах, бледность кожных покровов, человек может ощущать тошноту, возможно предобморочное состояние, то есть очень сильная слабость, будто сейчас упадёт в обморок”, — заявила диетолог.

Эти симптомы могут свидетельствовать и о развитии сахарного диабета 1 или 2 типов. Если они возникли у здорового человека, то обычно это происходит из-за больших перерывах между едой, а углеводы при этом очень быстро расходуются, пишет NEWS.ru.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Елисеева Виктория
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия
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