Кардиолог Орловский рассказал, что мороженое не помогает охладиться в жару

В жаркую погоду употребление мороженого не помогает охладиться. Наоборот, этот продукт стимулирует пищеварительный процесс и «разогревает» организм, как сообщил в беседе с News кардиолог Дмитрий Орловский.
По словам медика, мороженое действует подобно сладкому газированному напитку: оно ускоряет обмен веществ и выработку тепла, чтобы переварить дополнительные калории.
Доктор объяснил, что, конечно, мороженое охлаждает желудок, и человек, съевший его, действительно ощущает охлаждение. Однако стоит понимать, что этот эффект длится не более получаса, а затем тело начинает стремительно согреваться.
Диетологи, в свою очередь, советуют покупать и есть не всякое мороженое, а только пломбир, который изготовлен по ГОСТу и не содержит вредных для организма компонентов.
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