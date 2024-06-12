Кардиолог Орловский рассказал, что мороженое не помогает охладиться в жару

Оказывается, мороженое не помогает охладиться в жару и даёт кратковременный эффект

0:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В жаркую погоду употребление мороженого не помогает охладиться. Наоборот, этот продукт стимулирует пищеварительный процесс и «разогревает» организм, как сообщил в беседе с News кардиолог Дмитрий Орловский.

Фото: flickr.com by m01229 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По словам медика, мороженое действует подобно сладкому газированному напитку: оно ускоряет обмен веществ и выработку тепла, чтобы переварить дополнительные калории.

Доктор объяснил, что, конечно, мороженое охлаждает желудок, и человек, съевший его, действительно ощущает охлаждение. Однако стоит понимать, что этот эффект длится не более получаса, а затем тело начинает стремительно согреваться.

Диетологи, в свою очередь, советуют покупать и есть не всякое мороженое, а только пломбир, который изготовлен по ГОСТу и не содержит вредных для организма компонентов.