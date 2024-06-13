Зачем пить оливковое масло натощак: что изменится в вашем здоровье

Оливковое масло полезно для кожи и здоровья сердца

Натуральное оливковое масло обладает насыщенным вкусом. Оно способно улучшить здоровье.

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В чём польза оливкового масла

Оливковое масло содержит витамин Е, витамины А и К. Эти вещества благотворно влияют на состояние кожи, волос и ногтей. Важно уточнить, что помогает не только применение масла внутрь, но и наружное его применение.

Кроме того, употребление оливкового масла полезно для желудочно-кишечного тракта. Противоопухолевые, омолаживающие и антиоксидантные компоненты оливкового масла помогают бороться с воспалением.

Оливковое масло делает кровеносные сосуды более эластичными и способствует их укреплению. Его ежедневное употребление является хорошей профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний.

Когда нельзя пить оливковое масло

Оливковое масло обладает сильным желчегонным действием. Его нельзя употреблять в пищу тем, кто страдает заболеваниями желчного пузыря и желчнокаменной болезнью.

Зачем пить оливковое масло натощак

Довольно часто рекомендуется принимать одну ложку оливкового масла утром натощак. Это очень хорошо сказывается на состоянии желудочно-кишечного тракта, а также на коже.

Употребление оливкового масла снижает потерю организмом кальция, тем самым улучшается состояние костной ткани, что особенно ценно для детей.