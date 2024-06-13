Самые полезные части курицы: советы диетологов

Названы самые полезные части курицы

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Куриное мясо часто рассматривается как самый здоровый вариант для контроля веса и в целом здорового питания. Между тем, не все части курицы одинаково полезны, а также, как правило, содержат разное количество калорий.

Фото: commons.wikimedia.org by public domain pictures is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Вот несколько примеров действительно полезных частей курицы.

Куриная грудка

Это самая постная и полезная часть курицы. В ней много белка и мало жира. Отлично подходит для поддержания сильных мышц и обеспечения необходимыми питательными веществами.

Куриное бедро

Несмотря на то, что в нём немного больше жира, чем в грудке, бедро по-прежнему является хорошим источником белка.

Куриная голень

Голени содержат немного больше жира по сравнению с грудкой. Они содержат важные минералы, такие как железо и цинк.

Куриные крылышки

Крылышки вкусные, но содержат больше жира и калорий по сравнению с другими частями.

Употребляйте в умеренных количествах, особенно если вы следите за потреблением калорий.