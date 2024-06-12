DailyMail: учёные обнаружили, что употребление омега-3 помогает снизить агрессивное поведение

Учёные из США выяснили, что омега-3 помогает снижать агрессию

0:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из Университета Пенсильвании выяснили, что люди, которые едят определённые продукты, реже проявляют агрессию.

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Проанализировав более 20 исследований, учёные обнаружили, что снизить агрессию помогают омега-3 жирные кислоты. Они есть в скумбрии, лососе, сельди, льняном семени и грецких орехах. Эффект от этих продуктов заметен уже через 2 недели, пишет DailyMail.

"Мы считаем, что пришло время как применять добавки омега-3 на практике, так и продолжить научные исследования их долгосрочной эффективности", — заявили исследователи.