DailyMail: учёные обнаружили, что употребление омега-3 помогает снизить агрессивное поведение

Учёные из Университета Пенсильвании выяснили, что люди, которые едят определённые продукты, реже проявляют агрессию.
Проанализировав более 20 исследований, учёные обнаружили, что снизить агрессию помогают омега-3 жирные кислоты. Они есть в скумбрии, лососе, сельди, льняном семени и грецких орехах. Эффект от этих продуктов заметен уже через 2 недели, пишет DailyMail.
"Мы считаем, что пришло время как применять добавки омега-3 на практике, так и продолжить научные исследования их долгосрочной эффективности", — заявили исследователи.
Тля, слизни, улитки - эти вредители способны в считаные дни превратить ваш сад или огород в настоящий раздор. Они поедают листья, молодые побеги и цветы, нанося серьёзный урон растениям. Как же избавиться от этих надоедливых вредителей простым и доступным способом?