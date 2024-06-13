Уникальная специя: чем полезна приправа карри и для кого она опасна

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Карри защищает от рака и болезни Альцгеймера

1:19
Здоровье

Основным ингредиентом карри является куркума, в которой содержится вещество куркумин.

Карри защищает от рака и болезни Альцгеймера
Фото: eatingwell.com by KARLA CONRAD

В чём польза карри

Смесь карри содержит набор наиболее ценных для организма витаминов: А, В1, В2, В12, С, Е, К, минералов: магний, натрий, кальций, калий, цинк, железо.

Карри способствует укреплению иммунитета, предотвращает дегенеративные изменения в головном мозге (в том числе предотвращает развитие болезни Альцгеймера) и замедляет рост атипичных клеток.

Куркумин также способствует регенерации тканей. Карри обладает укрепляющими, тонизирующими и антибактериальными свойствами. Порошок обладает противогрибковым и противомикробным действием. Карри помогает вылечить кожные заболевания: псориаз, экзему и акне. Специя ускоряет обмен веществ, а значит, способствует похудению.

Кому нельзя есть карри

Приправа противопоказана беременным женщинам и детям.

Из-за наличия острых компонентов его следует с осторожностью употреблять людям с заболеваниями желудка. Карри не рекомендуется употреблять накануне операции, поскольку оно разжижает кровь и препятствует свёртыванию крови.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
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