Уникальная специя: чем полезна приправа карри и для кого она опасна

Основным ингредиентом карри является куркума, в которой содержится вещество куркумин.
Смесь карри содержит набор наиболее ценных для организма витаминов: А, В1, В2, В12, С, Е, К, минералов: магний, натрий, кальций, калий, цинк, железо.
Карри способствует укреплению иммунитета, предотвращает дегенеративные изменения в головном мозге (в том числе предотвращает развитие болезни Альцгеймера) и замедляет рост атипичных клеток.
Куркумин также способствует регенерации тканей. Карри обладает укрепляющими, тонизирующими и антибактериальными свойствами. Порошок обладает противогрибковым и противомикробным действием. Карри помогает вылечить кожные заболевания: псориаз, экзему и акне. Специя ускоряет обмен веществ, а значит, способствует похудению.
Приправа противопоказана беременным женщинам и детям.
Из-за наличия острых компонентов его следует с осторожностью употреблять людям с заболеваниями желудка. Карри не рекомендуется употреблять накануне операции, поскольку оно разжижает кровь и препятствует свёртыванию крови.
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