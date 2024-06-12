Какой желток полезнее для здоровья: варёный или сырой

Яичный желток способен защитить от склероза

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Яичный желток содержит в себе все возможные полезные вещества, которые необходимы для развития курицы. Поэтому он очень полезен для здоровья человека.

Фото: commons.wikimedia.org by Sharon Ang is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В чём польза яичного желтка

Употребляя его в пищу, человек получает мощный заряд витаминов и макроэлементов — в том числе Омега-3 ПНЖК, фолиевую кислоту, витамины А, К, Е, В12, селен, кальций, фосфор, биотин.

Какой желток полезнее: варёный или сырой

Наибольшую ценность для организма человека представляет сырой желток, но в нём могут содержаться паразиты, поэтому в целях безопасности его рекомендуется подогревать.

Яйцо всмятку содержит активное антисклеротическое вещество — лецитин, которое препятствует образованию вредных бляшек.

Когда лучше всего есть желток

Яйца на завтрак — лучший вариант для первого белкового приёма пищи, тем более, что утром их можно смело кушать вместе с желтком (а именно желток содержит холестерин).