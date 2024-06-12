Какой желток полезнее для здоровья: варёный или сырой

Яичный желток содержит в себе все возможные полезные вещества, которые необходимы для развития курицы. Поэтому он очень полезен для здоровья человека.
Употребляя его в пищу, человек получает мощный заряд витаминов и макроэлементов — в том числе Омега-3 ПНЖК, фолиевую кислоту, витамины А, К, Е, В12, селен, кальций, фосфор, биотин.
Наибольшую ценность для организма человека представляет сырой желток, но в нём могут содержаться паразиты, поэтому в целях безопасности его рекомендуется подогревать.
Яйцо всмятку содержит активное антисклеротическое вещество — лецитин, которое препятствует образованию вредных бляшек.
Яйца на завтрак — лучший вариант для первого белкового приёма пищи, тем более, что утром их можно смело кушать вместе с желтком (а именно желток содержит холестерин).
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