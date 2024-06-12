Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Юрист рассказал о новых схемах мошенничества в сфере туризма
Скорость звука на Марсе постоянно меняется, показало странное исследование
Топ-10 достопримечательностей Крыма
Плюсы и минусы покупки покупки растений на рынке
Сын Тимати продемонстрировал свой детский Rolls-Royce
Как можно завернуть фарш в капустные листья для голубцов
Сингапур и Малайзия создадут особую экономическую зону
Лучшие европейские седаны на вторичном рынке: рекомендации эксперта
Карри защищает от рака и болезни Альцгеймера
Какой желток полезнее для здоровья: варёный или сырой

Яичный желток способен защитить от склероза

1:04
Здоровье

Яичный желток содержит в себе все возможные полезные вещества, которые необходимы для развития курицы. Поэтому он очень полезен для здоровья человека.

Яичный желток способен защитить от склероза
Фото: commons.wikimedia.org by Sharon Ang is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В чём польза яичного желтка

Употребляя его в пищу, человек получает мощный заряд витаминов и макроэлементов — в том числе Омега-3 ПНЖК, фолиевую кислоту, витамины А, К, Е, В12, селен, кальций, фосфор, биотин.

Какой желток полезнее: варёный или сырой

Наибольшую ценность для организма человека представляет сырой желток, но в нём могут содержаться паразиты, поэтому в целях безопасности его рекомендуется подогревать.

Яйцо всмятку содержит активное антисклеротическое вещество — лецитин, которое препятствует образованию вредных бляшек.

Когда лучше всего есть желток

Яйца на завтрак — лучший вариант для первого белкового приёма пищи, тем более, что утром их можно смело кушать вместе с желтком (а именно желток содержит холестерин).

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
Специалист Сторожев Константин
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
Обсудить
Популярное
Зачем петунии нужно бережное обращение и почему нельзя срывать у неё цветы

Петуния - одно из самых популярных и востребованных растений для декоративного оформления дачных участков, балконов и террас. Эти яркие и обильноцветущие цветы способны радовать нас своим великолепным видом всё лето. Однако не все дачники знают, что с петуниями нужно обращаться очень бережно, и ни в коем случае нельзя отрывать у них цветки.

Как неправильное удаление цветков может навредить петунии
Rare Earths Norway: В Норвегии найдено месторождение редкоземельных металлов
Норвегия может стать площадкой европейской цепочки создания стоимости редкоземельных элементов
Какой корм выбрать кошке: назван лучший вариант
Как ускорить процесс компостирования: 2 главные ошибки, которые мешают
ВСУ смогут использовать истребители F-16 на Украине, если разрешат ВКС РФ Дмитрий Плотников Макрон разваливает проукраинскую "партию войны" в Европе Любовь Степушова Московские юродивые: моральные авторитеты и святые старой столицы Сергей Лебедев
Мировая экономика, возглавляемая США, терпит крах
Головки чеснока пойдут в рост: в середине июня проведите эту важную подкормку
Почему голубика плохо растёт? Основные причины и решение проблемы
Почему голубика плохо растёт? Основные причины и решение проблемы
Последние материалы
Как можно завернуть фарш в капустные листья для голубцов
Сингапур и Малайзия создадут особую экономическую зону
Лучшие европейские седаны на вторичном рынке: рекомендации эксперта
Карри защищает от рака и болезни Альцгеймера
Тренер рассказала о пользе упражнения "планка с поворотом"
Яна Поплавская: Лия Ахеджакова пропала из публичного пространства из-за критики
Как использовать ретинол для тела: советы дерматологов
Врачи ответили, какие заболевания люди могут подцепить от домашних животных
Кинологи рассказали, как научить собаку команде "фу"
Почему голуби выбирают балконы и как безопасно их отпугнуть
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников