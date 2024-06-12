Терапевт Романенко: где есть проблемы, на то человек и будет жаловаться, если погода меняется

Терапевт, кардиолог Татьяна Романенко объяснила, почему люди становятся метеозависимыми, и как бороться с этим состоянием.
По словам врача, организм реагирует на резкую смену погоды, когда есть реальная проблема со здоровьем, и она не решается. Например, суставы болят, если была травмы или существуют нарушения в сосудистой деятельности. При повышении атмосферного давления, может ухудшиться здоровье у людей с проблемами сердечно-сосудистой системы, сообщает телеканал "Доктор".
"Где тонко, там и рвется. Где есть проблемы, на то человек и будет жаловаться, если погода меняется. Например, холод или сильный ветер могут спровоцировать приступ стенокардии. Это погода виновата, или всё-таки болезнь?" — сказала врач.
Она добавила, что от метеозависимости нет лекарств, потому что нет такого официально признанного заболевания.
"Раз нет болезни, нет таблетки. Можно только облегчить состояние. Если повышается давление, по согласованию с врачом можно изменить дозу препаратов. Если реакция больше нервная, принять седативный препарат. Можно обратиться к неврологу или вегетологу", — посоветовала кардиолог.
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