Какой цитрус нужно есть женщинам, желающим похудеть: вы об этом не знали

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Грейпфрут помогает похудеть и улучшить сон

1:24
Здоровье » Красота

Грейпфрут рекомендуется при простуде, ангине, цистите, аритмии, сердечной недостаточности, упадке сил, а также в период реабилитации после операции или длительной болезни. Нет никаких сомнений в том, что грейпфрут полезен для детского организма.

Грейпфрут помогает похудеть и улучшить сон
Фото: Wikipedia by Ivar Leidus is licensed under CC BY-SA 4.0

В чём польза грейпфрута

Грейпфрут содержит витамины А, РР, С, D и витамины группы В, а также множество минералов, включая магний, калий, кальций, фосфор, марганец, цинк и медь.

Благодаря такому богатому набору полезных веществ грейпфрут очень полезен для функционирования сердечно-сосудистой системы, почек, костей. Грейпфрут повышает мозговую активность, благотворно влияет на память и концентрацию внимания, помогает при депрессии, апатии, снимает нервозность и улучшает сон. Но грейпфрут может быть и вредным.

В одной чашке грейпфрута, нарезанного на сок, содержится около 3,7 грамма клетчатки.

Клетчатка помогает вам похудеть, сохраняя чувство сытости в течение длительного времени.

Можно ли есть грейпфрут с плёнкой

Чтобы получить все полезные вещества, грейпфрут нужно есть с белыми плёнками, которые слегка горчат — в них содержится большая часть активных веществ.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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