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Врач Мясников: берегите суставы с молодости, потом вам никто не поможет

Врач Мясников рассказал о лучшим способе борьбы с остеоартритом

1:04
Здоровье

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как бороться с остеоартритом.

Врач Мясников рассказал о лучшим способе борьбы с остеоартритом
Фото: commons.wikimedia.org by Iveto is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic и 1.0 Generic

"Остеоартрит — болезнь 40+. Берегите суставы с молодости, потом вам никто не поможет. Факторы риска: травмы суставов, избыточный вес, слабые мышцы и физическая не активность, курение”, — поделился он в своём Telegram-канале.

По его словам, лучший способ — это физические упражнения и разработка суставов в течение дня. Это в первую очередь касается коленей, тазобедренных суставов и голеностопа.

"Реально только регулярная гимнастика, независимо от степени боли, возраста, степени рентгенологических изменений, и снижение веса. Всё”! — написал Мясников.

Можно выполнять такие знакомые всем упражнения, как велосипед, махи ногами вперёд и в стороны, вращение бёдрами и круговые махи прямой ногой. А ещё: лёжа на спине, подтягивайте ступни к ягодицам скользящими движениями.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Дроздова Ирина
Проводит рентгенологические обследования в пульмонологии, кардиологии, гастроэнтерологии, урологии, гинекологии, отоларингологии, неврологии, травматологии, ревматологии, эндокринологии, педиатрии маммологии, хирургии
Специалист Шумейко Юлия
Проводит рентгенографию легких, костей носа, черепа, позвоночника, ребер, грудины, ключицы, костей таза, костей конечностей, всех суставов, шейного отдела позвоночника, грудного и пояснично-крестцового отделов позвоночника, все рентгенологические исследования, используемые в оториноларингологии, цистографию, внутривенную урографию, гистеросальпингографию.
Специалист Колхидова Алина
Проводит рентгенологические обследования в пульмонологии, кардиологии, гастроэнтерологии, урологии, гинекологии, отоларингологии, неврологии, травматологии, ревматологии, эндокринологии, педиатрии маммологии, хирургии
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