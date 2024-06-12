Врач Мясников: берегите суставы с молодости, потом вам никто не поможет

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как бороться с остеоартритом.
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"Остеоартрит — болезнь 40+. Берегите суставы с молодости, потом вам никто не поможет. Факторы риска: травмы суставов, избыточный вес, слабые мышцы и физическая не активность, курение”, — поделился он в своём Telegram-канале.
По его словам, лучший способ — это физические упражнения и разработка суставов в течение дня. Это в первую очередь касается коленей, тазобедренных суставов и голеностопа.
"Реально только регулярная гимнастика, независимо от степени боли, возраста, степени рентгенологических изменений, и снижение веса. Всё”! — написал Мясников.
Можно выполнять такие знакомые всем упражнения, как велосипед, махи ногами вперёд и в стороны, вращение бёдрами и круговые махи прямой ногой. А ещё: лёжа на спине, подтягивайте ступни к ягодицам скользящими движениями.
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