Врач Мясников: берегите суставы с молодости, потом вам никто не поможет

Врач Мясников рассказал о лучшим способе борьбы с остеоартритом

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как бороться с остеоартритом.

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"Остеоартрит — болезнь 40+. Берегите суставы с молодости, потом вам никто не поможет. Факторы риска: травмы суставов, избыточный вес, слабые мышцы и физическая не активность, курение”, — поделился он в своём Telegram-канале.

По его словам, лучший способ — это физические упражнения и разработка суставов в течение дня. Это в первую очередь касается коленей, тазобедренных суставов и голеностопа.

"Реально только регулярная гимнастика, независимо от степени боли, возраста, степени рентгенологических изменений, и снижение веса. Всё”! — написал Мясников.

Можно выполнять такие знакомые всем упражнения, как велосипед, махи ногами вперёд и в стороны, вращение бёдрами и круговые махи прямой ногой. А ещё: лёжа на спине, подтягивайте ступни к ягодицам скользящими движениями.