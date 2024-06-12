Почему полезно пить чай матча: главные преимущества напитка для здоровья

Матча снижает уровень сахара в крови и улучшает работу кишечника

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Матча — это разновидность зелёного чая, который изготавливается из молотых чайных листьев. Матча добавляют не только в напитки, но и в десерты.

Фото: flickr.com by cowbite is licensed under CC BY-SA 2.0.

В чём польза матча для здоровья

Матча содержит много полезных веществ. Чай улучшает когнитивные функции человека: память и концентрацию внимания.

Напиток также снижает риск развития деменции. Матча улучшает состояние организма при сильном или хроническом стрессе, поддерживает здоровье сердечно-сосудистой и иммунной систем. Матча является отличным дополнением к рациону благодаря содержанию полифенолов. Они снижают риск многих хронических заболеваний, а также поддерживают здоровье мозга.

Чай также содержит клетчатку, которая улучшает пищеварение и здоровье кишечника. Напиток матча также помогает контролировать уровень сахара в крови.

Как правильно приготовить матча

Можно сварить латте или капучино на основе матча. Также можно приготовить холодные напитки, добавив сок или тоник.

Матча также добавляют при приготовлении десертов: мороженого, печенья, моти, желе, тортов, пирожных, шоколада.