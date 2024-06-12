Почему полезно пить чай матча: главные преимущества напитка для здоровья

Матча — это разновидность зелёного чая, который изготавливается из молотых чайных листьев. Матча добавляют не только в напитки, но и в десерты.
Матча содержит много полезных веществ. Чай улучшает когнитивные функции человека: память и концентрацию внимания.
Напиток также снижает риск развития деменции. Матча улучшает состояние организма при сильном или хроническом стрессе, поддерживает здоровье сердечно-сосудистой и иммунной систем. Матча является отличным дополнением к рациону благодаря содержанию полифенолов. Они снижают риск многих хронических заболеваний, а также поддерживают здоровье мозга.
Чай также содержит клетчатку, которая улучшает пищеварение и здоровье кишечника. Напиток матча также помогает контролировать уровень сахара в крови.
Можно сварить латте или капучино на основе матча. Также можно приготовить холодные напитки, добавив сок или тоник.
Матча также добавляют при приготовлении десертов: мороженого, печенья, моти, желе, тортов, пирожных, шоколада.
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