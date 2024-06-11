Врач рассказал, сбор каких грибов несёт опасность для здоровья

Терапевт Бартули: не стоит собирать грибы вблизи автомагистрали

2:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Грибной сезон "вступил в свои права" в лесных массивах Московской области. Охотников за грибами уже ожидают такие виды, как лисички, подберёзовики, подосиновики и боровики, согласно информации от пресс-службы Комитета по лесному хозяйству региона. Грибникам напоминают о необходимости избегать сбора грибов вблизи дорог и проверять Красную книгу перед выходом в лес, так как за сбор редких видов грибов теперь предусмотрен штраф. Грибной сезон также начался в других частях страны, и его апогей, по традиции, ожидается в августе-сентябре.

Фото: Wikipedia by JJ Harrison is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Терапевт и паразитолог Эдуард Бартули подчёркивает, что неподготовленным людям не следует отправляться на грибную охоту без компании опытных грибников. В интервью для Общественной Службы Новостей он рассказал о дополнительных опасностях грибного сезона, помимо известных всем ядовитых грибов, таких как поганки и мухоморы.

"Грибы — это фильтровальщики, они всасывают всё из окружающей среды, все токсины, которые выделяются в экологию. Гриб всасывает в себя всё, что поступает с дождём, всасывает выхлопы из окружающей среды. Поэтому грибы не рекомендуется собирать, если рядом есть какие-то заводы, фабрики или ТЭЦ, которые выбрасывают в атмосферу определённые вредные вещества. Рядом с дорогой грибы собирать тоже не стоит, конечно. А так опасны только поганки и мухоморы", — поделился врач.

Употребление в пищу грибов, которые могли накопить в себе вредные вещества, может привести к пищевому отравлению, даже если грибы сами по себе являются съедобными, предупреждает доктор. Всё зависит от количества употреблённых грибов, поскольку есть шанс, что небольшой объём организм не почувствует, и индивидуального порога интоксикации, добавляет он.

"Летом люди частенько поступают с интоксикацией в токсикологию из инфекционной больницы. В основном отправления происходят из-за некачественной прожарки и проварки грибов либо от того, что действительно поели ядовитых грибов. Такое тоже может быть. Ещё бывает, что люди едят грибы, когда те уже испортились — например, если банка с маринованными грибами вздулась, можно отравиться", — уточнил Эдуард Бартули.

Бартули советует людям, не обладающим знаниями о грибах, не рисковать и не собирать их самостоятельно, чтобы избежать случайного сбора ядовитых экземпляров. Он считает, что лучший способ научиться безопасному сбору грибов — это сопровождение опытных грибников.