Фолиевая кислота: где она содержится и для чего нужна организму

Фолиевая кислота восстанавливает иммунитет, поддерживает работу сердца и сосудов, обеспечивает образование клеток крови (эритроцитов) при дефиците железа в организме, принимает участие в синтезе нуклеиновых кислот и аминокислот, пуриновых и пиримидиновых оснований.
Наибольшее количество фолиевой кислоты содержится в листовых овощах (салат, шпинат), бобовых, грибах, яйцах, субпродуктах (печень, почки) и дрожжах.
Во время варки разрушается часть фолатов — при варке овощей и мяса потери фолиевой кислоты достигают 70-90%, при варке яиц — 50%.
Апельсины, грейпфруты, лимоны и лаймы являются отличными источниками фолиевой кислоты. Один большой апельсин содержит 55 мкг или около 14% от суточной потребности.
Чечевица относится к семейству бобовых, она богата фолиевой кислотой. Одна чашка варёной чечевицы содержит 358 микрограммов (мкг) фолиевой кислоты, что составляет 90% от рекомендуемой суточной нормы для среднего здорового взрослого человека.
Дефицит фолиевой кислоты может вызвать глоссит, диарею, депрессию и спутанность сознания. Фолиевая кислота участвует в синтезе гемоглобина, поэтому незаменима в эритропоэзе.
Фолиевая кислота предотвращает развитие мегалобластной гиперхромной анемии, а также снижает уровень холестерина в сыворотке крови.
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