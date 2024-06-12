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Фолиевая кислота: где она содержится и для чего нужна организму

Фолиевая кислота предотвращает анемию и снижает высокий холестерин

1:45
Здоровье

Фолиевая кислота восстанавливает иммунитет, поддерживает работу сердца и сосудов, обеспечивает образование клеток крови (эритроцитов) при дефиците железа в организме, принимает участие в синтезе нуклеиновых кислот и аминокислот, пуриновых и пиримидиновых оснований.

Фолиевая кислота предотвращает анемию и снижает высокий холестерин
Фото: commons.wikimedia.org by www.Pixel.la Free Stock Photos is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Где содержится фолиевая кислота

Наибольшее количество фолиевой кислоты содержится в листовых овощах (салат, шпинат), бобовых, грибах, яйцах, субпродуктах (печень, почки) и дрожжах.

Во время варки разрушается часть фолатов — при варке овощей и мяса потери фолиевой кислоты достигают 70-90%, при варке яиц — 50%.

Апельсины, грейпфруты, лимоны и лаймы являются отличными источниками фолиевой кислоты. Один большой апельсин содержит 55 мкг или около 14% от суточной потребности.

Чечевица относится к семейству бобовых, она богата фолиевой кислотой. Одна чашка варёной чечевицы содержит 358 микрограммов (мкг) фолиевой кислоты, что составляет 90% от рекомендуемой суточной нормы для среднего здорового взрослого человека.

Чем опасен низкий уровень фолиевой кислоты

Дефицит фолиевой кислоты может вызвать глоссит, диарею, депрессию и спутанность сознания. Фолиевая кислота участвует в синтезе гемоглобина, поэтому незаменима в эритропоэзе.

Фолиевая кислота предотвращает развитие мегалобластной гиперхромной анемии, а также снижает уровень холестерина в сыворотке крови.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Фолиевая кислота предотвращает анемию и снижает высокий холестерин
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